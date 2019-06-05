Театр НХТ Челябинска участвует в двух международных фестивалях - «Самгау» и «У Троицы»

Новый Художественный театр Челябинска завершает свой юбилейный – 25-ый – сезон. Но до отпуска ещё далеко - весь июнь труппа НХТ будет работать на двух крупных международных фестивалях.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Майя Давыдова-Брандесова, первым челябинских артистов примет VII Международный театральный фестиваль «Самгау», который будет проходить с 10 по 16 июня в столице Казахстана Нур-Султане. Оргкомитет фестиваля отобрал для афиши «Самгау» премьеру нынешнего сезона - драму В. Гуркина «Саня, Ваня с ними Римас», которая уже полюбилась челябинским зрителям.

«Хочется отметить, - говорит Майя Давыдова, - что один из

партнёров фестиваля – Академический казахский музыкально-драматический театр им. Калибека Куанышбаева – частый и желанный гость ежегодного международного фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА», организованного нашим театром. Театралы Челябинска прекрасно помнят удивительный «Вишнёвый сад» и другие яркие и самобытные постановки этого театра».

После Казахстана актёры НХТ 19 июня снова покидают родной город, чтобы принять участие в V Международном театральном фестивале «У Троицы», который пройдёт в древнем и живописном подмосковном Сергиевом Посаде. Этот фестиваль уже знаком актёрам НХТ, так как в 2017 году театр привозил в Сергиев Посад своих знаменитых «Бесов» (третью часть). Тогда спектакль получил специальный приз «За глубокое сценическое прочтение романа». На этот раз Новый Художественный театр едет на фестиваль с ещё одной своей «визитной карточкой»– спектаклем «Светлые души» по рассказам Василия Шукшина. Этот спектакль с успехом прошёл на фестивалях и гастролях в разных городах России, в том числе на Международном фестивале театрального искусства им. Ф. Абрамова в Архангельске, где коллектив получил диплом «За лучший актёрский ансамбль», а режиссёр Евгений Гельфонд специальный диплом «За

строительство театра».

На фестивалях «Самгау» и «У Троицы» будут участвовать очень

сильные театры из России и Зарубежья. Среди них - Пермский

театр «У Моста», театр «Pilies» (Литва), из Москвы - академический театр им. Е. Вахтангова и Губернский театр, из Санкт-Петербурга - Театр-фестиваль «Балтийский дом» и государственный драматический театр «На Литейном», а также коллективы из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Румынии, Швеции, Беларуси, ДНР. Россия на фестивале «У Троицы», кроме обеих столиц и Урала, представлена театрами из Карелии, Белгорода, Вологды, Подмосковья. А в Казахстане будут представлены из России только два театра – НХТ и «У Моста»!

Обе поездки ответственны. Как сказал художественный руководитель НХТ Евгений Гельфонд: «Очень почётно принять участие в столь масштабных и художественно-наполненных фестивалях, встретиться со старыми друзьями и завести новых – и в профессии, и в жизни. Фестиваль – это всегда испытание для новой работы. И не только для новой. Это та самая планка, которую надо взять. Как у спортсмена. Это необходимо театру, он постоянно должен проверять свою состоятельность, прислушиваясь к мнению уважаемых критиков».

На обоих фестивалях будет работать высокопрофессиональное жюри. В его составе такие известные критики, как профессор Сания Кабдиева и драматург Еркин Жуасбек из Алматы, из Москвы - доктор искусствоведения Нина Шалимова; театральный критик, выпускающий редактор журнала «Вопросы театра» Марина Тимашева; литературный и театральный критик, историк, публицист Капиталина Кокшенёва; из Ганновера (Германия) критик, драматург, член Международной Ассоциации театральных критиков (ЮНЕСКО) Нина Мазур и другие известные деятели театра России и Казахстана.