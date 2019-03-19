«Театральное зазеркалье» откроет второй фестиваль #ТеатрПространствоСвободы

В международный день кукольника, 21 марта, в Челябинске откроется выставка «Театральное зазеркалье», которая станет центральным событием масштабного культурного проекта #ТеатрПространствоСвободы.

Экспозиция, представленная в выставочном зале Союза художников, будет посвящена театру кукол. Экспонаты покажут кукольные театры Челябинска, Озёрска и Магнитогорска. Посетители выставки увидят декорации и кукол семи разных постановок, в ходе экскурсии узнают театральную «кухню»: увидят этапы изготовления марионетки, посмотрят как она сделана вблизи, оценят ее сложный механизм, познакомятся с разными системами театральных кукол, наконец, попробуют себя в роли кукловодов и поработают с перчаточными, планшетными куклами, марионетками.

«Выставка построена как некое путешествие в театральное закулисье, которое обычно скрыто от зрителей. Публика сможет увидеть, что происходит за кулисами во время спектакля, как работают артисты», - рассказал главный режиссер челябинского театра кукол Александр Борок.

В рамках выставочного пространства в течение месяца будут проходить показы кукольных, драматических спектаклей, представления любительских студий, мастер-классы, экскурсии, театральные уроки и фотосессии, перформансы.

На закрытие выставки, 21 апреля, приедет гость из Белоруссии. Светлана Бень – фронтменша популярного фрик-кабаре «Серебряная свадьба» и участница самобытного кукольного театра «Картонка» из г. Минска, проведет мастер-класс для желающих, на котором покажет, как можно сделать театральную куклу из подручного материала.

«Проект уникальный, поскольку мы пытаемся не только объединить разные виды искусства, артистов и зрителей. Этот проект волонтерский – никакой выручки он не зарабатывает, никаких гонораров мы не выплачиваем. Этот проект межведомственный – мы сотрудничаем с министерствами соцразвития, образования, поскольку мероприятия ориентированы в первую очередь на детскую аудиторию, в том числе на ту категорию детей, для которой театр недоступен – воспитанники приютов, детских домов, несовершеннолетних правонарушителей», - прокомментировал первый заместитель министра Челябинской области Григорий Цукерман.