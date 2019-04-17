Триптих челябинской актрисы на фестивале «MOST» в Ганновере

Из Германии, с международного фестиваля камерных спектаклей «МOST», который проходил в Ганновере, вернулись артисты Челябинского Нового Художественного театра.

Как рассказала нашему корреспонденту заведующая литературной частью НХТ Майя Брандесова-Давыдова, художественным руководителем фестиваля «MOST» является известный в Германии и России драматург и театровед, театральный критик Нина Мазур. Челябинским театралам это имя хорошо знакомо по фестивалю НХТ «CHELоBEK ТЕАТРА», членом экспертного совета которого она является все семь лет, что челябинский фестиваль существует. Как создатель и программный директор многих интернациональных театральных фестивалей Нина Мазур старается

знакомить немецкую публику с лучшими образцами актёрского творчества, которые появляются на современной сцене. Поэтому выбор челябинского спектакля «Триптих для одной актрисы» с участием ведущей актрисы НХТ Ксении Бойко не случаен. На прошедшем недавно седьмом фестивале «CHELoВЕК ТЕАТРА» работа актрисы получила высокую оценку и экспертов, и зрителей.

В фестивале в Ганновере участвовали театры из Германии, Сербии, Грузии и России. В афише было семь спектаклей. Челябинский театр оказался в замечательной компании: театр «Монплезир» (Санкт-Петербург), Тбилисский академический театр им. А. С. Грибоедова, известнейшие сербские актрисы Вера Муйович и Рада Джуричин, театр-проект «Арт-гнездо» из Москвы. Фестиваль «MOST» - не конкурсный. Он создан как праздник для зрителей, однако каждый спектакль получает индивидуальный диплом в той номинации, которую присудит оргкомитет фестиваля.

Спектакль Нового художественного театра «Триптих для одной актрисы» поставлен режиссёром театра Евгенией Зензиной по трём монопьесам русскоязычного драматурга из Германии Нины Мазур. Исполнительница трёх ролей – Медеи, Леди Капулетти и Джакомины – КсенияБойко уже удостаивалась самых высоких оценок экспертного совета фестивалей «Молдфест.Рампа. ру» (Кишинёв, Молдова) и «CHELоВЕК ТЕАТРА» (Челябинск, Россия). На фестивале «MOST» Ксения получила диплом «За блестящее искусство перевоплощения».

На снимке Ксения Бойко. Фото: https://www.nht74.ru