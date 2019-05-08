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Автор:
 Людмила Фёдорова
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У Народного артиста России и Почётного гражданина Челябинской области Бориса Петрова – юбилей!

Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова 15 мая отметит юбилей  своего самого знаменитого и звёздного актёра  Бориса Петрова. Старейшине челябинской сцены, народному артисту России исполнится 80 лет. Из них 57 он верой, правдой и своим многогранным талантом служит театру.

В Челябинской драме Борис Николаевич работает 45 лет. За это время им сыграно более ста ролей русского и зарубежного репертуара.  Роли в спектаклях своего Учителя и Мастера - народного артиста России Наума Орлова- это особая и  самая памятная страница в творческой летописи актёра, который справедливо считается верным  приверженцем орловской школы и  лидером творческого коллектива Челябинского драмы.

 В творчестве, на сцене  Борису Петрову,  кажется, подвластно всё. Он мог играть всё и всех и никогда не повторялся.  Сам  же он совершенно не подвластен времени. В его 80 трудно поверить, так что на сегодняшний день Борис Петров  остается самым репертуарным артистом труппы.  Яркое тому подтверждение – работы последних лет, роли такого масштаба, как профессор Серебряков в «Дяде Ване» А. Чехова, Неуеденов в «Картинах московской жизни» А. Островского, граф Альфонсо Ромеро – «Леди на день» в постановке известного российского режиссера Дмитрия Астрахана, Вильгельм Фуртвенглер в исторической драме Рональда Харвуда «Мнения сторон», трогательный Андрей Григорьевич Сарафанов в лирической комедии Александра Вампилова «Старший сын».

Но Борис Николаевич не только большой артист,  он ещё  превосходный наставник театральной молодежи. Все свои знания о театре, весь свой огромный актерский опыт он  терпеливо передаёт тем, кто только начинает осваивать театральные подмостки. Нередко молодые актеры и студенты приходят на репетиции, в которых занят Борис Петров, чтобы «почувствовать и понять его поиск». А сам мэтр уверен, что настоящий актер тот, кто не играет роль, не конструирует её,  а проживает судьбу своего героя  через живые человеческие эмоции, через своё личное к ней отношение.

Творческая деятельность Бориса Петрова в разное время отмечалась разными званиями и наградами. Звания Заслуженного артиста Российской Федерации он был удостоен ещё  в 1985 году, а в 1999 году ему было  присвоено почетное звание Народного артиста Российской Федерации. Дважды актёр награждался Почетными грамотами губернатора Челябинской области за большой вклад в развитие театрального искусства на Южном Урале. Не раз он  был лауреатом областного фестиваля-конкурса  профессиональных театров «Сцена» в номинации «Лучшая мужская роль». А в 2009 году был удостоен звания «Почетный гражданин Челябинской области».

Сегодня 80-летний  актёр находится в отличной творческой и физической форме и полон огромного желания работать. Сегодня он занят в восьми спектаклях  текущего репертуара, играет в них главные роли.  И в день своего юбилея Борис Николаевич сыграет одну из них – зрители увидят его в роли Андрея Григорьевича Сарафанова в спектакле «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова.

Автор:
 Людмила Фёдорова
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Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова
Борис Петров