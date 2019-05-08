У Народного артиста России и Почётного гражданина Челябинской области Бориса Петрова – юбилей!

Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова 15 мая отметит юбилей своего самого знаменитого и звёздного актёра Бориса Петрова. Старейшине челябинской сцены, народному артисту России исполнится 80 лет. Из них 57 он верой, правдой и своим многогранным талантом служит театру.

В Челябинской драме Борис Николаевич работает 45 лет. За это время им сыграно более ста ролей русского и зарубежного репертуара. Роли в спектаклях своего Учителя и Мастера - народного артиста России Наума Орлова- это особая и самая памятная страница в творческой летописи актёра, который справедливо считается верным приверженцем орловской школы и лидером творческого коллектива Челябинского драмы.

В творчестве, на сцене Борису Петрову, кажется, подвластно всё. Он мог играть всё и всех и никогда не повторялся. Сам же он совершенно не подвластен времени. В его 80 трудно поверить, так что на сегодняшний день Борис Петров остается самым репертуарным артистом труппы. Яркое тому подтверждение – работы последних лет, роли такого масштаба, как профессор Серебряков в «Дяде Ване» А. Чехова, Неуеденов в «Картинах московской жизни» А. Островского, граф Альфонсо Ромеро – «Леди на день» в постановке известного российского режиссера Дмитрия Астрахана, Вильгельм Фуртвенглер в исторической драме Рональда Харвуда «Мнения сторон», трогательный Андрей Григорьевич Сарафанов в лирической комедии Александра Вампилова «Старший сын».

Но Борис Николаевич не только большой артист, он ещё превосходный наставник театральной молодежи. Все свои знания о театре, весь свой огромный актерский опыт он терпеливо передаёт тем, кто только начинает осваивать театральные подмостки. Нередко молодые актеры и студенты приходят на репетиции, в которых занят Борис Петров, чтобы «почувствовать и понять его поиск». А сам мэтр уверен, что настоящий актер тот, кто не играет роль, не конструирует её, а проживает судьбу своего героя через живые человеческие эмоции, через своё личное к ней отношение.

Творческая деятельность Бориса Петрова в разное время отмечалась разными званиями и наградами. Звания Заслуженного артиста Российской Федерации он был удостоен ещё в 1985 году, а в 1999 году ему было присвоено почетное звание Народного артиста Российской Федерации. Дважды актёр награждался Почетными грамотами губернатора Челябинской области за большой вклад в развитие театрального искусства на Южном Урале. Не раз он был лауреатом областного фестиваля-конкурса профессиональных театров «Сцена» в номинации «Лучшая мужская роль». А в 2009 году был удостоен звания «Почетный гражданин Челябинской области».

Сегодня 80-летний актёр находится в отличной творческой и физической форме и полон огромного желания работать. Сегодня он занят в восьми спектаклях текущего репертуара, играет в них главные роли. И в день своего юбилея Борис Николаевич сыграет одну из них – зрители увидят его в роли Андрея Григорьевича Сарафанова в спектакле «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова.