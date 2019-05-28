Учреждения культуры и творческие Союзы в Челябинской области получат господдержку

Лучшие учреждения культуры Челябинской области получат субсидии на укрепление материально-технической базы и выплату премий отличившимся работникам. Кроме того, субсидии из регионального бюджета предоставят также общественным объединениям творческих работников и их Союзам на проведение мероприятий в области культуры и искусства, организацию и проведение региональных, общероссийских и международных театральных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок.

Соответствующее решение принято 28 мая на заседании регионального правительства, которое провел врио губернатора Алексей Текслер.

В 2019 году муниципальные образования области получат 2 миллиона 469 тысяч рублей на господдержку лучших сельских учреждений культуры. Деньги направят на покупку оборудования, ремонт помещений. Еще 1 миллион 134 тысячи рублей выделено на премирование лучших работников сельских учреждений культуры.

На эти цели выделено 7 миллионов 600 тысяч рублей. Из этих средств 4,9 миллиона рублей предназначено для Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ (Всероссийского театрального общества). Областная организация Всероссийского музыкального общества получит более 800 тысяч рублей, Челябинское областное отделение Союза композиторов России - 750 тысяч рублей, Челябинская областная писательская организация Союза писателей России - 700 тысяч рублей, Челябинское региональное отделение Союза художников России - 350 тысяч рублей.

Всего в 2019 году эти организации запланировали провести более 20 проектов в сфере культуры и искусства, в том числе областной конкурс лучших новогодних спектаклей «Морозко», международная театральная универсиада «UniFesT», конкурс «Битва детских хоров», концерты «Челябинские композиторы – детям!», региональный хореографический конкурс «Детство», всероссийский молодежный конкурс исполнителей народный песни «Звонкие голоса России», «Первый всероссийский пленэр», литературный фестиваль «Словече», экранизация произведений писателей Южного Урала, фестиваль эстрадных и вокально-инструментальных ансамблей «Ариэль-фест».