Новости Челябинска и
Челябинской области
16:32
Автор:
Людмила Федорова
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«Удивительное путешествие кролика Эдварда» в Саратове

В Саратове  19 мая  начнется фестиваль «Золотая Маска». Впервые в истории главной театральной премии страны  он будет полностью посвящен театру кукол.

Челябинский театр приглашен к участию в этой программе  со спектаклем «Удивительное путешествие кролика Эдварда», удостоенным главной премии сразу в двух номинациях: «Лучшая работа режиссёра в театре кукол» и «Лучшая работа художника в театре кукол».

Знаменитая повесть Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда» была впервые поставлена в России на сцене челябинского театра кукол. Осуществили постановку режиссер Александр Борок и художник из Санкт-Петербурга Захар Давыдов. До «Золотой маски»  в 2011 году спектакль стал лауреатом областного фестиваля профессиональных театров «Сцена».

На сцену Саратовского театра кукол «Теремок»  челябинский «Кролик Эдвард» выйдет  19 и 20 мая. Вместе с ним в афише также представлены «Кармен» Вологодского театра кукол и «Цирк на нитях» Виктора Антонова.

Помимо спектаклей, фестиваль «Золотая Маска» приготовил своим  участникам и гостям  обширную учебную программу с лекциями и мастер-классами от ведущих режиссеров, художников, мультипликаторов и критиков.

Автор:
Людмила Федорова
-
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