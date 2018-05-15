«Удивительное путешествие кролика Эдварда» в Саратове

В Саратове 19 мая начнется фестиваль «Золотая Маска». Впервые в истории главной театральной премии страны он будет полностью посвящен театру кукол.

Челябинский театр приглашен к участию в этой программе со спектаклем «Удивительное путешествие кролика Эдварда», удостоенным главной премии сразу в двух номинациях: «Лучшая работа режиссёра в театре кукол» и «Лучшая работа художника в театре кукол».

Знаменитая повесть Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда» была впервые поставлена в России на сцене челябинского театра кукол. Осуществили постановку режиссер Александр Борок и художник из Санкт-Петербурга Захар Давыдов. До «Золотой маски» в 2011 году спектакль стал лауреатом областного фестиваля профессиональных театров «Сцена».

На сцену Саратовского театра кукол «Теремок» челябинский «Кролик Эдвард» выйдет 19 и 20 мая. Вместе с ним в афише также представлены «Кармен» Вологодского театра кукол и «Цирк на нитях» Виктора Антонова.

Помимо спектаклей, фестиваль «Золотая Маска» приготовил своим участникам и гостям обширную учебную программу с лекциями и мастер-классами от ведущих режиссеров, художников, мультипликаторов и критиков.