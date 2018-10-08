«Уральский диксиленд» с большим успехом выступил в Израиле на фестивале SuperJazz Ashdod

«Уральский диксиленд Игоря Бурко» принял участие в крупнейшем международном джазовом фестивале в израильском городе Ашдоде.

4 октября старейший джаз-ансамбль нашей страны выступил на главной площадке фестиваля в Центре сценических искусств Ашдода наряду с исполнителями и коллективами из Израиля, США, России, Швеции, Тринидада и Тобаго, Великобритании, Румынии.

Челябинцы исполнили программу шлягеров диксилендового репертуара. Наиболее горячего приёма израильской публики удостоились советские и русские народные песни в оригинальной обработке аранжировщиков диксиленда.

«Именно такая музыка должна звучать в финале концерта, она поднимает настроение!» – отметил художественный руководитель и основатель форума, джазовый пианист Леонид Пташка.

На протяжении трёх дней, со 2 по 4 октября, пока проходил Super Jazz Ashdod, дух праздника и интернационального единения царил за его кулисами, на джем-сейшнах и на сцене. И на финальный номер программы к «Уральскому диксиленду» примкнули почти все участники фестиваля. Торжественным парадом они прошли по залу, увлекая за собой слушателей.

Super Jazz Ashdod проводится ежегодно, начиная с 2009 года, при поддержке Отдела культуры муниципалитета Ашдода, неизменно собирая звёзд мирового джаза. В этом году гостями десятого по счёту, юбилейного фестиваля стали 50 музыкантов из разных стран. Особое внимание Пташка уделил российским артистам, в результате чего финальный день программы получился «русским». Помимо «Уральского диксиленда» в завершающем концерте играли ансамбли «Brill Family» под руководством народного артиста России Игоря Бриля (Москва), «Gorky Trio» (Нижний Новгород), а также музыканты, имеющие советское происхождение, но ныне являющиеся гражданами мира. Это и сам Леонид Пташка, сделавший успешную карьеру в Израиле, трубач Валерий Пономарёв, саксофонист Яков Мейман, прославившиеся в США, и другие.

Это не первый визит «Уральского диксиленда» в Израиль. Впервые в этой стране коллектив побывал ещё в 2005 году. В компании с «Ленинградским диксилендом» он проехал с гастролями по городам Хайфа, Назарет, Иерусалим, Нетанья, Кармэль, Тель-Авив и Беэр-Шева.

«Их концерты стали настоящим… подарком не только для бывших россиян, но и для коренных израильтян», – сказал об этом турне аранжировщик и дирижёр Владимир Ошеров.

Спустя 13 лет схожими впечатлениями поделился и Леонид Пташка, назвавший «Уральский диксиленд» «легендарным ансамблем, завоевавшим сердца многих людей во всём мире».

Возвратившись домой, челябинские джазмены приступили к репетициям. 19 октября «Уральский диксиленд» под управлением Валерия Сундарева выступит на сцене родного Концертного зала им. С.С. Прокофьева. В новой концертной программе партнёрами коллектива станут знаменитый музыкант-мультиинструменталист народный артист России Давид Голощёкин и восходящая звезда петербургской джазовой сцены певица Юлия Касьян.