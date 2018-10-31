Уже в эту субботу Челябинск увидит сложного и масштабного «Фауста»

В Челябинске ноябрьскую афишу театра оперы и балета имени Глинки откроет «Фауст» - один из самых сложных и масштабных спектаклей, где ожидается сразу три дебюта. Премьера состоится в эту субботу, третьего ноября.

Впервые в партии Фауста выступит Алексей Пьянков, который является лауреатом премии Союза театральных деятелей Российской Федерации «Браво» за роль Погонщика в опере Карла Орфа «Умница», лауреатом второй степени Сибирской Романсиады и лауреатом премии конкурса Курочкина в номинации «Надежда оперетты».

Партию Зибеля исполнит Мария Гуйтар. Артистка является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Среди ее многочисленных достижений – премия президента, бронзовая медаль на XVI Дельфийских играх в Екатеринбурге и стипендия фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

Также в «Фаусте» дебютирует Виктор Кириллов в партии Вагнера. Талант артиста неоднократно был отмечен на престижных конкурсах, в том числе специальным призом «За лучшее исполнение сочинения М. И. Глинки» на всероссийском конкурсе вокалистов имени Натальи Шпиллер в Москве.

На следующий день, четвертого ноября, в партии Мефистофеля выступит ведущий солист Ростовского государственного музыкального театра. Борис Гусев уже исполнял эту роль три года назад на челябинской премьере «Фауста», сообщает пресс-служба театра оперы и балета имени Глинки.