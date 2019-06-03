В 30-й раз Челябинская «Сцена» назвала своих лауреатов и призёров

В Челябинске в прошедшую субботу, 1 июня, прошла торжественная церемония награждения лауреатов и призёров областного театрального фестиваля-конкурса «Сцена». 30-летие старейшего в области популярного смотра профессиональных театров совпало с Годом театра.

Праздничный финал состоялся в Молодёжном театре и на международный День защиты детей пришёлся совсем не случайно. В этот раз юбилейная «Сцена» – тематически «детская». В её афишу вошло 14 спектаклей, предназначенных юным зрителям. И помимо профессионального жюри из столичных и челябинских критиков (его возглавляла известный театровед Москвы, эксперт Национальной премии «Золотая маска» Елена Покорская), спектакли конкурсной программы оценивало детское жюри, в состав которого вошли воспитанники театральных студий Челябинска.

В течение недели взрослым экспертам и их юным коллегам предстояло посмотреть спектакли семи челябинских театров и совершить поездку в Озёрск, Верхний Уфалей, Златоуст и Магнитогорск. Каждый спектакль скрупулёзно обсуждался профессиональным жюри в присутствии его участников и создателей. Итогом этой работы и стал праздничный финал юбилейной «Сцены», на котором прозвучали имена её лауреатов и призёров.

Гран-при («Лучший спектакль») члены жюри единодушно присудили Челябинскому театру кукол имени В. Вольховского за музыкальную фантазию для семейного просмотра «Детский альбом» (по циклу пьес П.И.Чайковского). Режиссёр-постановщик этого спектакля заслуженный артист России Александр Борок получил высшую награду и в номинации «Лучшая работа режиссёра».

Сразу тремя высшими наградами отмечен балет-сказка Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки «Приключения доктора Айболита». В номинации «Лучшая работа хореографа» лауреатом стал постановщик балета Юрий Выскубенко; обладательница награды в номинации «Лучшая работа сценографа» – художник-постановщик Мария Высотская. А солист балета Максим Ананьев, исполнитель в этом же спектакле партии Бармалея, получил награду за лучшую мужскую роль второго плана. «Лучшая женская роль второго плана» - в этой номинации награду лауреата получила Мария Беляева, исполнительница роли Бабушки в спектакле Челябинского Камерного театра «Вверх тормашками».

Дважды лауреатом стал Челябинский театр «Манекен» за спектакль «Сказка о царе Салтане» – в номинации «Лучший актёрский ансамбль» и «Лучший художник по костюмам» (художник Андрей Бахирев).

С прошлого года «Сцена» ввела награду «За служение театру» для тех, кто много лет верой и правдой служит сценическому искусству. Первой обладательницей этой награды стала ведущая актриса Челябинского академического театра драмы им. Н. Орлова народная артистка России Валентина Качурина. В этот раз её удостоен ведущий актёр Челябинского театра кукол заслуженный артист России Фёдор Псарёв.

Специальными призами юбилейного фестиваля и его жюри отмечены Верхнеуфалейский театр «Вымысел» за современное прочтение классического сюжета в спектакле-фэнтэзи «Айболит»; Челябинский театр «Скарабей» – за культуру воплощения поэтического текста ( «Сказка о царе Салтане»); Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина удостоен двух призов жюри – за роль Лошади в исполнении Марины Крюковой и автору пьесы, актрисе Елене Лукмановой («Сказка про Сашу Пабузина и Грустную Лошадь»).

Известный актёр, режиссёр и педагог Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом» заслуженный артист России Вохобжон Азимов, поставивший с участием юных артистов «Пасхальные дни» по рассказам Ивана Шмелёва, награждён спецпризом жюри за работу с детьми и приобщение их к отечественной культуре. А заведующая литературной частью Озёрского театра кукол «Золотой петушок» Наталья Сальникова получила такой же приз за работу по воспитанию театрального зрителя.

Чествование победителей юбилейной «Сцены» стало ярким праздником для всех его участников и зрителей. С приветствием и поздравлением к фестивалю и лауреатам обратились председатель Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Романов и и. о. министра культуры области Алексей Бетехтин.