В Брединском районе обнаружены предметы быта древних людей

В Челябинской области археологи обнаружили предметы быта древних людей. Первыми находками в окрестностях поселка Комсомольский Брединского района стали три бронзовых предмета, в том числе обломок рабочей части долота.

Также во время исследования поселения бронзового века Левобережное (Синташта II) ученые обнаружили керамическую посуду целого ряда археологических культур, два очень интересных галечных лощила и несколько любопытных образцов металлургического шлака.

Полевой лагерь археологической экспедиции заповедника «Аркаим» и Челябинского государственного университета работает у поселка Комсомольский уже четвертую неделю. Нынешние раскопки стали завершающим этапом изучения крупного жилища №10, размещенным в эпоху финальной бронзы поверх более ранних жилищных конструкций синташтинско-петровского времени.

Фото заповедника «Аркаим»

Кроме того, за это время участники экспедиции подготовили для микромагнитной съемки участки Левобережного площадью девять тысяч квадратных метров.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь заповедника «Аркаим» Мария Таирова, полученные данные будут обработаны и подготовлены для публикации. По ее словам, предварительно уже можно сказать, что микромагнитная съемка оправдала ожидания специалистов - благодаря работе геофизиков археологи смогли увидеть внешний и внутренний рвы поселения, в том числе на тех участках, где они уже никак не прослеживаются на поверхности.

Стал отчетливо виден и северный, мало поврежденный ряд жилых конструкций синташтинско-петровского времени, которые выстроились за внешним рвом, с колодцами в каждом жилище.