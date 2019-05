В центре Челябинска фонтан запел голосом Андреа Бочелли

В Челябинске начал работу светомузыкальный фонтан на площади Революции. Каждый вечер, с 20.30 до 21.40, горожане и гости южноуральской столицы могут любоваться водными залпами, игрой света и наслаждаться любимыми музыкальными композициями.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в остальное время, в жаркую погоду, фонтан будет работать в обычном режиме.

Все оборудование прошло тщательную проверку, а музыкальный репертуар впервые претерпел значительные изменения. Теперь музыкальная программа, рассчитанная на 70 минут, записана двумя блоками, чередующимися через день, и включает в себя следующие композиции:

Vanessa Mae - Ariya Kavaradossi;

Andrea Bocelli & Giorgia - Vivo Per Lei;

Paul Mauriat - Alla Figaro;

DJ Zed - It's Raining Men;

Белое золото - Разбросала косы русые береза;

Даяна Кирилова - «Мечтай»;

Yuruma - Angel melody (dance remix);

ABBA - The Winner Takes It All;

Paul Mauriat - Minuetto;

Dj Neo (Neo-minus);

Эпатаж - «Песня о Челябинске»;

Династия - «Предчувствие грозы» («Шторм» Вивальди);

Струнный квартет Бонд - «Зима» Вивальди;

Sonm - «Lunnaya Sonata»;

David Garred - «We Will Rock You»;

Евро & Эд Рэй Родионов - «Огни большого города».