В центре Челябинска фонтан запел голосом Андреа Бочелли
В Челябинске начал работу светомузыкальный фонтан на площади Революции. Каждый вечер, с 20.30 до 21.40, горожане и гости южноуральской столицы могут любоваться водными залпами, игрой света и наслаждаться любимыми музыкальными композициями.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в остальное время, в жаркую погоду, фонтан будет работать в обычном режиме.
Все оборудование прошло тщательную проверку, а музыкальный репертуар впервые претерпел значительные изменения. Теперь музыкальная программа, рассчитанная на 70 минут, записана двумя блоками, чередующимися через день, и включает в себя следующие композиции:
Vanessa Mae - Ariya Kavaradossi;
Andrea Bocelli & Giorgia - Vivo Per Lei;
Paul Mauriat - Alla Figaro;
DJ Zed - It's Raining Men;
Белое золото - Разбросала косы русые береза;
Даяна Кирилова - «Мечтай»;
Yuruma - Angel melody (dance remix);
ABBA - The Winner Takes It All;
Paul Mauriat - Minuetto;
Dj Neo (Neo-minus);
Эпатаж - «Песня о Челябинске»;
Династия - «Предчувствие грозы» («Шторм» Вивальди);
Струнный квартет Бонд - «Зима» Вивальди;
Sonm - «Lunnaya Sonata»;
David Garred - «We Will Rock You»;
Евро & Эд Рэй Родионов - «Огни большого города».