В чеховском фестивале примет участие театр из Челябинска

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» открывается сегодня, 18 мая, в музее-заповеднике Чехова «Мелихово», расположенном в Московской области. Челябинск на фестивале будет представлять Новый художественный театр. Челябинская труппа покажет спектакль «Скрипка Ротшильда».

Юбилейный форум пройдет в 20-й раз. По сложившейся традиции в фестивале участвуют спектакли, созданные по произведениям Чехова или рассказывающие о самом авторе. Особенность «Мелиховской весны» – каждый год в программе должен быть спектакль «Чайка». В афише 2019 года целых четыре «Чайки».

Свои работы покажут театры из США, Австрии, Казахстана, российские труппы Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Волгограда, Липецкаа и других городов.

Челябинская труппа выйдет на сцену 22 мая с постановкой «Скрипка Ротшильда», созданной по мотивам одноименного рассказа. Спектакль - своеобразная печальная комедия, напоминающая о скоротечности жизни, о необходимости каждый день расставлять приоритеты, помнить о близких людях, думать о смысле бытия. Премьера состоялась в ноябре 2018 года.