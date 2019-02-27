В Челябинск приедет театр Сергея Образцова

В Международный день кукольника, 21 марта, в Челябинске пройдут гастроли Центрального государственного академического театра кукол имени Сергея Образцова.

Известный всему миру коллектив привезет один из лучших своих спектаклей - сказку «Снеговик».

В 2013 году спектакль был заявлен сразу в четырех номинациях Национальной театральной премии «Золотая маска», и в двух номинациях - «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа актера» - был отмечен наивысшей оценкой жюри фестиваля.

«Снеговик» идет на московской сцене семь лет с неизменным аншлагом. Он является лауреатом многочисленных театральных фестивалей, очень любим обычными зрителями и профессиональными театральными критиками.

В основе спектакля лежит сказка Ханса Кристиана Андерсена про Снеговика, который влюбился в … кухонную печку. Это очень камерная постановка, которая говорит со зрителем с тонкой, нежной, проникновенной интонацией о вечных вопросах – любви, дружбе и жизни во всем ее многообразии.

Челябинская публика увидит спектакль 21 марта в 11.00, 13.30 и 19 часов и станет ярким подарком к Международному дню кукольника.

«Показ спектакля «Снеговик» станет началом сотрудничества Челябинского и Московского театров кукол. Мы планируем проводить обменные гастроли, кроме того театры будут участвовать в фестивалях «Образцовфест» в Москве и «Соломенный жаворонок» в Челябинске», - уточнил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.