В Челябинск пришел мир без горизонта

В Челябинске состоится фотовыставка члена Русского географического общества, профессионального инструктора по туризму Сергея Аверченко «Без горизонта. Автостопом по всему миру». На своих снимках непоседливый россиянин запечатлел жизнь на трех континентах, которые начиная с 2000 года исколесил автостопом и прошел пешком.

За почти два десятилетия Сергей Аверченко побывал в 55-ти странах Евразии, Африки и Южной Америки, на 21-м море, четырех океанах и в стольких же точках пересечения экватора.

«Фотоматериал из этих путешествий собрался богатейший. В экспозиции выставочного зала Публичной библиотеки будет представлено около сорока работ. Сергей расскажет читателям и гостям Публички о самом высоком водопаде мира Анхель в Венесуэлле, куда обычно туристы добираются самолетом, о своих приключениях в пути через Тепуи и джунгли. Об укрытом облаками Перу и о боливийском городе Потоси, что находится на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря», - рассказала организатор выставки Юлия Дикусар.

Кроме того, на открытии экспозиции состоится показательное выступление от челябинской школы «ABCD Капоэйра» – филиала бразильской школы ABCD федерального округа Бразилиа, основанного 11 лет назад двумя бразильскими мастерами. Гости библиотеки смогут научиться элементам капоэйры (бразильское национальное боевое искусство) и поиграть на традиционных бразильских инструментах.

Открытие фотовыставки состоится 18 октября в 14 часов в малом выставочном зале Публичной библиотеки. Мероприятие станет частью проекта «Путешествуй по миру с Публичкой».