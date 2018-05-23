В Челябинск с гастролями приехали Нелли Уварова, Пётр Красилов и другие известные актёры театра и кино

Из Москвы в Челябинск с гастролями приехал Российский академический молодежный театр (РАМТ). С 22-го по 26-ое мая на сцену театра драмы имени Наума Орлова выйдут ведущие артисты театра – Нелли Уварова, Пётр Красилов, Алексей Весёлкин, Илья Исаев и многие другие актёры театра и кино. Вчера, 22 мая, состоялась пресс-конференция, на которой гастролёры рассказали, что думают о южноуральской столице и её жителях.

РАМТ по праву можно назвать одним из лучших театров Москвы с разноплановым репертуаром. Каждый спектакль – настоящий шедевр, соединяющий на сцене более 30-и актеров одномоментно, динамику декораций, света и звука. У театра есть постановки на любой вкус и возраст.

В Челябинск театр привёз свои лучшие спектакли с полноценными декорациями, костюмами и полным актерским составом спектакля. «Из наших 53 спектаклей было, конечно же, сложно выбрать всего 5. Мы привезли как и уже полюбившиеся нашим зрителям спектакли – «Эраст Фандорин», «ЧЕХОВ-GALA», так и премьерную постановку «Демократия», которая в этом году номинирована на «Золотую маску», – рассказал исполняющий обязанности директора РАМТ Кирилл Рыбкин.

Спектакль «Демократия» по одноименной пьесе английского драматурга Майкла Фрейна – хроника головокружительного взлета и не менее стремительного падения «Дон Кихота» европейской политики Вилли Брандта, положившего начало объединению двух Германий. Чтобы показать эту постановку челябинцам, сотрудники РАМТа попросили один день до спектакля сделать монтажным. Пока все секреты не раскрывают, но точно известно, что в зале будет демонтировано шесть рядов для специального помоста со сцены.

По словам актёров, это далеко не первые их визиты в Челябинск. «Челябинского зрителя я знаю очень хорошо: со своими Хрюшей и Степашкой я тут бывал много-много раз. Помню, как в конце двухтысячных я проехал почти всю Росиию и запомнил два города, где были самые внимательные театральные зрители, – Томск и Челябинск», – поделился своими воспоминаниями заслуженный артист России, ведущий программ «Спокойной ночи, малыши!» Юрий Григорьев.

К словам Юрия Григорьева присоединился и заслуженный артист России Андрей Бажин. «Челябинск всегда был театральным городом. Вспоминаю свои первые гастроли 35 лет назад… Тогда провинциальные театры гремели своими спектаклями на всю страну. И в Челябинске тогда был Наум Орлов. Мы приезжали сюда с волнением и даже соревновательным духом. Но ваш зритель нас принял. Уверен, что и сейчас наш театр РАМТ примут. Спектакли Алексея Владимировича (прим. ред. Бородина – режиссера и художественного руководителя театра) определяют уровень человека. Я сам из провинции, и этот театр был выбран мной, потому что он определяет планку современного сегодняшнего театра. Не эпатажного, подвального театра, который вышел сейчас наружи и захватил все театральное пространство. По моему вкусу, РАМТ – это тот театр, которому можно посвятить жизнь».

Одной из главных задач РАМТ по-прежнему считает воспитание чувств своих юных зрителей. Но актеры уверены, у театра не должно быть определенного целевого зрителя и спектаклей только для детей или только для взрослых. РАМТ – театр для всех возрастов.

«В нашем театре есть довольно взрослые актеры, которые были здесь воспитаны. Они приходили совсем маленькими детьми, участвовали в совместных беседах, встречах, им показывали цеха театра, приоткрывая завесу тайны театрального искусства. И сейчас в нашем театре воспитывают зрителя: как юного, так и уже взрослого», – отметила актриса театра и кино Нелли Уварова.

До пятницы челябинцы смогут увидеть спектакли РАМТа с пометкой 16+: вчера с успехом прошел «ЧЕХОВ-GALA», сегодня зрители увидят «Эраста Фандорина» с актером Петром Красиловым в главной роли, а в пятницу «Демократию». Выходные дни в театре понравятся юным жителям города. РАМТ покажет ребятам и их родителям «Денискины рассказы» и поморскую сказку «Волшебное кольцо».

После гастролей в Челябинске Российский академический молодежный театр отправится показывать свои спектакли в Кургане, Сатке и Копейске.

Отметим, гастроли театра РАМТ в Челябинске проходят в рамках программы «Большие гастроли», которая реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности и министерством культуры РФ. Вот уже пятый год подряд в рамках программы с апреля по декабрь зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны. География программы «Большие гастроли» охватывает всю Россию – в неё вовлечены все 85 субъектов Российской Федерации.

Фото Мария Белова