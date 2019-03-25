В Челябинске 31 марта состоится премьера спектакля «На струнах дождя»

Премьера спектакля « На струнах дождя» состоится 31 марта во Дворце культуры Железнодорожников в 19.00 часов. в ролях Ирина Муравьева, Анна Терехова, Евгений Кулаков.

Гастроли спектакля проходят с 2015 года по всей России и за ее пределами, и повсюду встречают благодарных зрителей ,которые устраивают аншлаги. Отзывы зрителей только положительные - игра актеров, позитивный настрой комедии никого не оставляют равнодушными.

О чем эта комедия?

За окном дождливая лондонская осень. Высокие потолки, промозглые стены. Квартира одинокой женщины Беллы. Порой к ней заглядывают знаменитые особы, мужественные генералы, восточные красавцы и американские миллиардеры, но чаще ей приходится коротать дни и ночи в обществе не многословной служанки. Воспоминания из прошлой, красивой жизни призраками бродят вокруг и яркими вспышками оживают в рассказах хозяйки. Но все чаще и чаще вечера превращаются в борьбу с жутким томительным одиночеством. И вдруг, раздается звонок. Визит молодого человека, как возможность настоящей жизни, как шанс начать снова, как новый мотив в мелодии старинного танго.

Интригующая комедия с элементами детектива, пронизанная легким юмором и обаянием лондонского дождя.

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