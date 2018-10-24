В Челябинске актер Константин Хабенский откроет музыкальный фестиваль Юрия Башмета

На следующей неделе, 29 октября, в столице Южного Урала стартует первый музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Идея проведения такого фестиваля принадлежит министру культуры Челябинской области Алексею Бетехтину.

Во время проведения музыкального форума на Южном Урале состоится три концерта, один из которых пройдет в городе металлургов Магнитогорске. Участниками первого концерта станет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, дочь маэстро, пианистка Ксения Башмет и народный артист России Константин Хабенский.

«В прошлом году, когда Юрий Абрамович гастролировал у нас с концертом, мы обсудили с ним эту идею. Челябинская филармония давно сотрудничает с ним, и сам маэстро признавался, что с удовольствием приезжает на Южный Урал, так что наше предложение сразу получило одобрение, - рассказал министр культуры Алексей Бетехтин. - Губернатор Челябинской области Борис Дубровский также поддержал идею фестиваля. Хочется надеяться, что фестиваль станет традиционным».

В первый день музыкального фестиваля, на сцене концертного зала имени Сергея Прокофьева Константин Хабенский и Юрий Башмет представят совместную музыкально-литературную программу. В первом отделении прозвучит струнный квартет Шуберта «Смерть и девушка» в исполнении «Солистов Москвы» под управлением Юрия Башмета. Константин Хабенский прочтет отрывки из знаменитой пьесы Камю «Калигула».

На второй день музыкального форума в концерте прозвучат сочинения классиков — Паганини, Брамса, Шуберта. В этот день слушателей ждет премьера - в Челябинске впервые будет исполнен оригинальный вариант «Восточных картин» Шумана для струнного оркестра. Прозвучат и современные сочинения - «Пять отражений на тему 24-го каприса Паганини» композитора Кузьмы Бодрова.

На третий день знаменитые артисты уедут в Магнитогорск. В городе металлургов Юрий Башмет выступит одновременно в роли дирижера и солиста.