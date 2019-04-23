В Челябинске - фотовыставка «Аватар» японского автора Шигеру Йошиды

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала 25 апреля состоится открытие выставки всемирно известного фотографа из Японии Шигеру Йошиды.

Эффектный фотопроект о древних деревьях нашей планеты японского фотографа Шигеру Йошиды готовится к открытию. Уже 25 апреля в музейно-выставочном центре начнет свою работу фотовыставка, посвященная запечатленным автором величайшим деревьям со всех уголков мира.

Шигеру Йошида для России — новое имя в традиционном восприятии японской культуры. Автор начинал свой творческий путь с создания серии «Большое дерево в этом мире», фотографируя преимущественно в Африке, а также на Мадагаскаре, Тайване, в США, Канаде, Мехико, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Объединенном Королевстве.

Около 30 лет назад Шигеру посетил храм в небольшом городке Атами, провинции Канагава. В Японии очень много старых деревьев, и относятся к ним с большим почтением. Западному человеку сложно понять, как можно молиться дереву и верить, что в ответ оно дарует удачу, исцеление или долгую жизнь. Увидев 2000-летнее камфорное дерево в святилище Киномия в Атами, Шигеру испытал настоящее благоговение. С этого момента в течение более 10 лет фотограф ездил сначала по Японии, снимая древние деревья-исполины для календаря, а затем и по многим другим странам. Почти за 30 лет творчества Шигеру Йошида неоднократно выставлялся в Японии и США, а также получил членство Профессионального фотографического общества в Японии.

Посетителям фотовыставки стоит обратить внимание на то, что в древности в японском языке не было слова «природа». В японской культуре природа не противопоставлялась человеку, он был ее частью. Такое отношение к миру там поддерживается до сих пор. Особенно остро это ощущается в фотографиях Шигеру Йошиды. Его работы впервые будут представлены в Челябинске, сам автор планирует посетить открытие фотовыставки.

На выставке будет представлено 69 фотографий, на которых Шигеру Йошида запечатлел самые грандиозные по красоте и масштабам деревья.