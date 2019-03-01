В Челябинске грядет весенняя beat-ва детских хоров

В Челябинске завершается прием заявок от хоровых коллективов на участие в областном детском вокальном конкурсе «Весенняя beat-ва детских хоров». Последний день приема - пятое марта.

Финал традиционного конкурса пройдет второго апреля в челябинском дворце пионеров и школьников имени Надежды Крупской (Свердловский проспект, 59).

Битва детских хоров - одно из самых зрелищных событий фестиваля. Юные музыканты со всего Южного Урала демонстрируют свое вокальное мастерство, умение петь в ансамбле, знание и понимание современной музыки. Нередко их конкурсные номера превращаются в настоящие театрализованные представления, где есть место и песне, и танцу. Старания участников битвы оправданы: нужно не только достойно выступить, но и завоевать признание компетентного жюри и зрителей.

В этом году главной темой «Весенней beat-вы детских хоров» станут популярные отечественные и зарубежные песни ХХ века в самых разных стилях: рок-н-ролл, поп-рок, ритм-н-блюз, блюз, блюз-рок, джаз, буги-вуги, поп-музыка. Заявленные на конкурс произведения могут быть исполнены на любом языке мира под аккомпанемент концертмейстеров или под инструментальную фонограмму. Каждый коллектив-участник исполняет только одно произведение. Возраст исполнителей - от пяти до 18-ти лет.

Хор или ансамбль, завоевавшие первое место в вокальном поединке, будут приглашены на гала-концерт фестиваля «Весенний beat», который состоится в концертном зале имени Сергея Прокофьева шестого апреля.