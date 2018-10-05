В Челябинске идет подготовка к печати фотоальбома о Сатке и Саткинском районе

Давно уже отшумели мероприятия, посвященные итогам IX Международного фестиваля фотографии «Фотофест-2018», прошедшего в Сатке в мае этого года.

Осталось последнее, но не менее яркое - готовится к изданию фотоальбом, рассказывающий о насыщенных событиями фестивальных буднях. Работа составителей уже подходит к концу.

Один из разделов альбома посвящен фотомарафону «Один день из жизни Сатки». В этом конкурсе участвовало более шестидесяти фотографов, которые после «фотоохоты» длиной в сутки представили на суд жюри 1028 снимков. Лучшие из них войдут в книгу.

Еще один раздел альбома посвящен непосредственно Саткинскому району — его природе, городам и селам, людям. Составителям хотелось бы максимально полно осветить все аспекты жизни района. И здесь им не обойтись без вашей помощи.

Как сообщили организаторы Фотофеста, любой фотограф имеет шанс увидеть свои фотографии на страницах альбома и получить экземпляр книги себе на память. Для этого следует прислать свои снимки, рассказывающие о Саткинском районе (природа в разные времена года, виды городов и сел, портреты людей, различные мероприятия). Присылать свои работы следует в заархивированном виде на адрес электронной почты kocherginda@gmail.com с пометкой «Для альбома “Сатка”» до 15 октября. Размер фотографий — 1920px по длинной стороне.

Фотографии участников фотомарафона "Один день из жизни Сатки"