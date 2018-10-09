В Челябинске Молодёжный театр представит свою версию сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок»

В конце ноября труппа Челябинского Молодёжного театра представит новомодную режиссёрскую версию сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок» на суд искушенного челябинского зрителя.

Сохраняя красоту и образность первоисточника, режиссёр Дмитрий Писарев добавляет в классическое произведение современные мотивы и новые повороты сюжета. Слушатели читки первыми познакомятся с режиссёрской версией сказки и поделятся своим мнением.

«Петр Ершов, на мой взгляд, – постмодернист XIX века, – говорит режиссёр Дмитрий Писарев, – Написанная им сказка в стихах – это лоскутное одеяло из разных сказочных мотивов, мифологических сюжетов, символов. Для своего времени это был очень смелый текст. Сегодня в это «одеяло» мы добавляем «лоскуты» из нашего времени, но, ни в коем случае не меняем оригинальный текст. Посмотрим, как зрители на читке воспримут такой вариант, будет ли им интересно».

Большинство исследователей сравнивают сюжет «Конька-Горбунка» с норвежской народной сказкой «Семь жеребят». Это история о трёх сыновьях, которые охраняли волшебных коней короля и боролись за любовь прекрасной принцессы. Младшему сыну проходить испытания помогал волшебный жеребёнок, разговаривающий человеческим языком. Подобные сюжеты встречаются в словацком, белорусском, украинском фольклоре.

Сказка «Конёк-Горбунок» Ершова переведён на 27 языков и напечатан общим тиражом семь миллионов экземпляров. До 1917 года сказка переиздавалась 26 раз, выдержала более 130 изданий в советское время. Как прозвучит этот текст сегодня? Как современный зритель воспримет волшебные образы и символы? Найдёт ли там ответы о себе и мире, в котором живёт? Почувствует ли магию сказочного текста?

Презентация текста и творческая встреча с режиссёром Дмитрием Писаревым состоятся 13 октября. Начало в 13:00. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке

Премьера спектакля «Конёк-Горбунок» в Челябинском Молодежном театре – 24 и 25 ноября в 11:00 и 14:00.