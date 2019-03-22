В Челябинске открылось «Театральное зазеркалье»

В четверг, 21 марта, Международный День кукольника в Челябинске отмечался как никогда раньше - широко, ярко и фантастически изобретательно.

В Выставочном зале областного отделения Союза художников РФ все его основные площади заняла уникальная выставка. На ней свой волшебный бал правили куклы, точнее – кукольные театры трёх городов области - Челябинска, Магнитогорска и Озёрска. Роскошная, населённая сказочными персонажами, макетами, живописными композициями и фотографиями экспозиция под названием «Театральное зазеркалье» на целый месяц (с 21 марта по 21 апреля) стала главным событием широкомасштабного культурного проекта # Театр Пространство Свободы.

Впервые этот проект, созданный инициативой и усилиями областного министерств культуры и двух творческих союзов – театральных деятелей и художников, стартовал в прошлом году в Международный День театра. Впервые за последние тридцать лет он представил искусство театральных художников области. В течение месяца в интерьере их грандиозной выставки проходили самые разные театральные события – премьеры, творчески встречи, театральные уроки, мастер-классы… Проект имел огромный успех и вызвал широкий резонанс у служителей сцены и их поклонников. И в Год театра было решено его продолжить, на этот раз, посвятив Дню кукольника.

Организаторы не ошиблись – «Театральное зазеркалье» вызвало не меньшее столпотворение и интерес у зрителей, чем первая выставка проекта. Большой зал, где в течение месяца тоже будут проходить всевозможные встречи со служителями сцены, с трудом вмещал всех желающих увидеть парад – открытие выставки кукольников. Потрясающе увлекательным, невероятно забавным и весёлым его делали большие фантастические куклы - актёры и фрагменты из спектаклей Челябинского театра, а торжественным – приветствия и поздравления. От оргкомитета зрителей и участников выставки поздравил очень проникновенными собственными стихами, посвящёнными Театру кукол и его актёрам, первый заместитель министра культуры Григорий Цукерман и председатель Челябинского отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Романов. От выставочного комитета – председатель Челябинского отделения Союза художников РФ Анатолий Костюк. Вёл праздничный парад куратор выставочного проекта, главный Кролик театрализованного представления, он же экскурсовод выставки Александр Малышев.

Но больше всего букетов и самых нежных поздравлений досталось в этот праздничный вечер директору Челябинского театра кукол Ирине Левченко. День кукольника пришёлся на День её рождения. И такое счастливое совпадение не могло обойтись без сюрприза от родного коллектива, который под бурную реакцию зала вручил Ирине Степановне живого пушистого кролика.

«Театральное зазеркалье» - это выставка-квест, выставка-бродилка, выставка – нескучное путешествие за кулисы театра, где совершается истинное чудо, прежде, чем оно престанет перед изумлённым зрителем.

Эта выставка, которая своей безграничной фантазией и изобретательностью во многом обязана коллективу театра кукол имени В.Вольховского. Каждому посетителю она даёт редкую возможность углубиться в процесс создания кукол и декорации, сфотографироваться на память, взять в руки театральную куклу и попробовать ею управлять, даже попытаться её оживить, чтобы понять сложность и уникальность профессии артиста-кукольника.

Среди представленного на выставке «Театральное зазеркалье» кукольного разнообразия главной её достопримечательностью стало огромное полотно известного челябинского художника Павла Ходаева, на котором изображена труппа челябинского театра кукол во главе с руководителем Валерием Вольховским, который возглавлял коллектив в период его расцвета в 70-80 годах прошлого века. Картина была написана сорок лет назад и была отмечена премией Ленинского комсомола.

Картина очень большая – больше трех метров в ширину. Среди изображённых на ней актёров – заслуженная артистка России Наталья Балдина, единственная, кто и сегодня трудится в театре. А напротив картины Павла Ходаева , как бы в продолжение темы Зазеркалья, - её современная «фотоинтерпретация», которую создали фотомастер Марат Муллыев и Данил Апальков. Сохранив прежнюю композицию и масштаб картины художника, они заполнили своё фотопроизведение сегодняшними артистами. И теперь обе версии располагаются в одном зале друг напротив друга в зеркальном отражении.

Выставка «Театральное зазеркалье» будет открыта для посещений по 21 апреля. На закрытии её ожидается популярная среди кукольников гостья – Света Бень – фронтменша популярного фрик-кабаре «Серебряная свадьба» и участница самобытного Минского кукольного театра «Картонка» с двумя спектаклями и мастер-классом.