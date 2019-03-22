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Год театра
Сегодня 09:04
Автор:
 Людмила Фёдорова
Фото:
Валерий Иванов
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В Челябинске открылось «Театральное зазеркалье»

В четверг, 21 марта,  Международный День кукольника в Челябинске отмечался как никогда  раньше - широко, ярко и фантастически изобретательно.

В Выставочном зале областного отделения Союза художников РФ все его основные площади заняла уникальная выставка. На ней свой волшебный бал правили куклы, точнее – кукольные театры трёх городов области - Челябинска, Магнитогорска и Озёрска.  Роскошная, населённая сказочными персонажами, макетами, живописными композициями и фотографиями экспозиция под названием «Театральное зазеркалье»  на целый месяц (с 21 марта по 21 апреля) стала главным событием широкомасштабного культурного проекта # Театр Пространство Свободы.

Впервые этот проект, созданный инициативой и усилиями областного министерств культуры и двух творческих союзов – театральных деятелей и художников,  стартовал в прошлом году в Международный День театра. Впервые за последние  тридцать лет он представил искусство театральных художников области. В течение месяца в интерьере их грандиозной выставки  проходили самые разные театральные события – премьеры, творчески встречи, театральные уроки, мастер-классы… Проект имел огромный успех и вызвал широкий резонанс у служителей сцены и их поклонников. И в Год театра было решено его продолжить, на этот раз,  посвятив Дню кукольника.

Организаторы не ошиблись – «Театральное зазеркалье» вызвало не меньшее столпотворение  и интерес у зрителей, чем первая выставка проекта. Большой зал, где в течение месяца тоже будут проходить  всевозможные встречи со служителями сцены, с трудом  вмещал всех желающих увидеть  парад – открытие выставки кукольников. Потрясающе увлекательным,   невероятно  забавным и весёлым его делали  большие фантастические куклы  - актёры и фрагменты из спектаклей Челябинского театра, а торжественным – приветствия и поздравления. От оргкомитета зрителей и участников выставки поздравил очень проникновенными  собственными стихами, посвящёнными Театру кукол и его актёрам, первый заместитель министра культуры Григорий Цукерман и председатель Челябинского отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Романов. От выставочного комитета – председатель Челябинского отделения  Союза художников РФ Анатолий Костюк. Вёл праздничный  парад куратор выставочного проекта, главный Кролик театрализованного представления, он же экскурсовод  выставки Александр Малышев.

Но больше всего букетов и самых нежных поздравлений досталось в этот праздничный вечер директору Челябинского театра кукол Ирине Левченко. День кукольника пришёлся на  День   её рождения. И такое счастливое совпадение не могло обойтись без сюрприза от родного коллектива, который под бурную реакцию зала  вручил  Ирине Степановне живого пушистого кролика.   

«Театральное зазеркалье» - это выставка-квест, выставка-бродилка, выставка – нескучное путешествие за кулисы театра, где совершается истинное чудо, прежде, чем оно  престанет перед  изумлённым зрителем.

Эта выставка, которая своей безграничной  фантазией и изобретательностью во многом обязана коллективу театра кукол имени В.Вольховского. Каждому посетителю  она даёт редкую возможность  углубиться в  процесс создания кукол и декорации, сфотографироваться на память, взять в руки театральную куклу и попробовать ею управлять, даже   попытаться её оживить, чтобы понять сложность и уникальность  профессии артиста-кукольника.

Среди представленного на выставке  «Театральное зазеркалье» кукольного  разнообразия главной  её достопримечательностью стало огромное полотно известного  челябинского художника Павла Ходаева, на котором изображена труппа челябинского театра кукол во главе с руководителем Валерием Вольховским, который возглавлял коллектив в период его расцвета в 70-80 годах прошлого века. Картина была  написана сорок лет  назад  и была  отмечена премией Ленинского комсомола.

Картина очень большая – больше трех метров в ширину. Среди изображённых на ней актёров – заслуженная артистка России Наталья Балдина, единственная, кто и сегодня  трудится в театре.  А напротив картины Павла Ходаева , как бы в продолжение темы Зазеркалья, - её современная «фотоинтерпретация», которую  создали  фотомастер Марат Муллыев и Данил Апальков. Сохранив прежнюю композицию и масштаб картины художника, они заполнили своё фотопроизведение сегодняшними артистами. И теперь обе версии располагаются в одном зале друг напротив друга в зеркальном отражении.

Выставка «Театральное зазеркалье»  будет открыта для посещений по 21 апреля. На закрытии её  ожидается популярная среди кукольников гостья – Света Бень – фронтменша популярного фрик-кабаре «Серебряная свадьба» и участница самобытного Минского  кукольного театра «Картонка»  с двумя спектаклями и мастер-классом.

Автор:
 Людмила Фёдорова
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Теги: 
Международный день кукольника
Выставочный зал Союза художников
год театра