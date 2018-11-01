В Челябинске открылся первый городской выставочный зал

В среду, 31 октября, глава города Челябинска Евгений Тефтелев открыл новый выставочный зал по адресу улица Сони Кривой, 30.

На этой площадке будут экспонироваться работы местных представителей творческой интеллегенции. В ближайшие три месяца здесь будет работать первая выставка «Орленок. Как закалялась сталь», посвященная 100-летию Ленинского комсомола.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской администрации, жители города и гости столицы Южного Урала смогут увидеть картины, фотографии, значки, книги, скульптуры и другую атрибутику, посвященную комсомольскому движению.

«Мне близка эта экспозиция, ведь я в свое время прошел школу комсомола. Очень приятно посмотреть и вспомнить молодость, - поделился впечатлениями Евгений Тефтелев. - Как руководитель оргкомитета по подготовке празднования 100-летия ВЛКСМ скажу, что мы планировали открытие этой площадки и выставку. Это одно из знаковых событий, которому уделял пристальное внимание губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Уверен в том, что площадка будет пользоваться спросом».

На капитальный ремонт помещения и оборудование нового выставочного зала было выделено около семи миллионов рублей. По словам директора Челябинского центра искусств Светланы Бахаревой, в год планируется проводить не менее восьми выставок. Здесь установлены специальные витрины, так что есть возможность показывать ценные и хрупкие экспонаты.

«В нашем городе есть художники, но не было зала, кроме Александровского, где можно было бы продемонстрировать свои работы, - отметила Светлана Бахарева. - Теперь наш город такую площадку получил».

Кроме экспозиций, здесь можно проводить презентации, лекции и семинары для начинающих художников, социальные акции и творческие вечера. Новый выставочный зал находится по адресу: город Челябинск, улица Сони Кривой, 30. Сотрудники зала приглашают всех посетить выставку.

Фото: пресс-служба администрации Челябинска