В Челябинске открывается фестиваль «CHELоВЕК ТЕАТРА»: зрителей ждут новые жанры

Завтра, 28 февраля, в челябинском Новом художественном театре состоится открытие VII международного фестиваля спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА». О том, какие новшества ждут зрителей в этом году, рассказали организаторы и участники фестиваля сегодня, 27 февраля, на пресс-конференции.

Седьмой фестиваль «CHELоВЕК ТЕАТРА» порадует зрителей как классической, так и современной драматургией. Просмотрев все заявки на участие в фестивале, эксперты выбрали 14 спектаклей разных жанров из разных городов и стран. Некоторые из них покажут дважды. «Каждый найдет в афише что-то свое. Самый главный критерий отбора на наш фестиваль – играющий артист. Мы смотрим на него», – отметил худрук Нового художественного театра Евгений Гельфонд.

Откроет фестиваль спектакль «Машина едет к морю». Его привезли в Челябинск театр «Особняк» и театральная мастерская АСБ из Санкт-Петербурга. Руководитель театральной мастерской Алексей Янковский рассказал, что Урал захватил всё театральное пространство: «Не знаю ни одного питерского автора. А уральские драматурги на слуху».

Новый жанр, который появился на VII международного фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА» – моноспектакль. Организаторы посчитали, что это популярный жанр, набирающий силу. Поэтому решили включить хорошие образцы моноспектаклей в афишу и показать зрителям.

Фестиваль «CHELоВЕК ТЕАТРА» – несоревновательный. Это фестиваль-лаборатория. Разные театра приезжают на него, чтобы пообщаться, поспорить и посмотреть друг на друга. Но обсуждения спектаклей будут происходить не только между артистами и режиссерами. На них приглашают всех желающих. Время и место будут сообщать в группе НХТ Вконтакте и на сайте театра.

Кроме того, все любители театра смогут посетить две творческие встречи: с театральным критиком, ректором ГИТИСа Григорием Заславским, который будет рассуждать о театре будущего, а также с драматургом, прозаиком Ниной Прибутковской. Ее тема встречи будет посвящена «Самому человечному человеку – Максиму Горькому».