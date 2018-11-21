В Челябинске открывается ярмарка «Уральские самоцветы»

В четверг, 22 ноября, в Александровском зале Челябинского музея искусств откроется традиционная выставка камней и камнерезного искусства. Участниками станут более 30 производителей из разных российских городов.

Ярмарка «Уральские самоцветы» - это уникальный проект в жизни нашего города. Это яркое событие в мире камнерезного и ювелирного искусства, которое дарит много положительных эмоций своим посетителям. Ярмарки проходят пять раз в год уже больше десяти лет, поэтому стали традиционными для нашего города. Здесь представлены изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, серьги, кольца, браслеты, подвески, шкатулки, подсвечники из природного камня, элитная бижутерия, а также интерьерные вещи, минералогические образцы, камни-талисманы, предметы декоративно-прикладного искусства

Любители природной красоты могут приобрести камни-минералы в их первозданном виде, и при этом получить профессиональную консультацию о том или ином минерале.

Ну, а кто является поклонником традиционных украшений, конечно, может сделать заказ на изготовление авторского изделия, в котором не повторяется ни стиль, ни сам рисунок природного камня, и вы становитесь единственным обладателем такого изделия.

Поскольку на ярмарке свои изделия представляют сами производители, поэтому цены намного меньше, чем в аналогичных магазинах. Здесь же можно сравнить разные школы ювелирного и камнерезного искусства, выбрать свой стиль, договориться о приятной скидке с мастерами.