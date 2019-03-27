В Челябинске открываются «Театральные сезоны» Александра Исакова

В Челябинске сегодня, 27 марта, в 18 часов состоится открытие фотовыставки «Театральные сезоны», посвященной творчеству Александра Исакова. Событие станет частью мероприятий в Государственном историческом музее Южного Урала, приуроченных ко Дню театра.

Как отмечает в преддверии предстоящей выставки театральный критик Владимир Спешков, театральная фотография - такое же непростое и в чем-то загадочное дело, как сам театр.

«Кто-то отщелкает за вечер в зрительном зале сотни кадров, а образ спектакля, его суть и интонация неуловимо ускользают. В лучших работах Александра Исакова, к счастью, все совершенно иначе: о спектакле, уже существующем или будущем (это когда он снимает читки или репетиции), глядя на его снимки, можно понять что-то главное, ощутить атмосферу, режиссерский замысел, заразиться фантазией художника и куражом актера (когда он есть, конечно). Это взгляд фотографа-профессионала, влюбленного в театральное искусство зрителя (без любви в театре вообще мало что получается)», - подчеркивает Владимир Спешков.

Александр Исаков - фотохроникер (а если переходить на высокий слог, то фотолетописец) челябинского театрального процесса последних нескольких лет/сезонов, свидетель и участник его новейшей истории.

После открытия его фотовыставки (улица Труда, 100, музейный дебаркадер) гости приглашаются на необычное театральное действие - Playback театр (это форма театра импровизации, где зрители рассказывают истории, а актеры превращают их в художественное произведение на сцене).

На этот раз актеры театра поговорят со зрителями на тему «Театр … что?», сообщает пресс-служба государственного исторического музея Южного Урала.