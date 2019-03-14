В Челябинске покажут лучшие короткометражки Лондонского фестиваля анимации

В Челябинске, в кинотеатре имени Пушкина, 23 марта стартуют показы новой программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF.

Горожане увидят девять самых ярких короткометражек из Великобритании, Польши, Швейцарии, Франции и Нидерландов. Каждая из работ завоевала множество престижных наград.

В южноуральской столице презентуют швейцарский «Цикл», который расскажет о том, как на маленькой планете жители из раза в раз повторяют странные ритуалы. Они не знают, что являются частью сложной экосистемы, работающей, когда они делают свое маленькое дело. И каждый житель является частью чего-то большего, сам того не подозревая.

Следующий фильм - французский «Звонок». Он о пожилой женщине, любящей принимать ванну и окунаться в мир воспоминаний, прошлого. Телефонная трубка - единственное, что соединяет ее с сыном, а значит с реальностью.

Польская «Квадратура круга» - работа философская. Сперва кажется, что квадрат существует в хаотичном, бесконечно изменяющемся мире, но присмотревшись, мы замечаем, что он повторяет одни и те же рутинные действия, и каждый новый элемент, появившийся в его «вселенной», сразу обращает на себя внимание. Но как привлечь внимание нового элемента к себе? На этот вопрос отвечает «Квадратура круга».

«Неизбежный финал» из Нидерландов повествует о том, как в поисках собственных границ главный герой нарушает строгую иерархию в комнате. Когда призрачная устойчивость в группе теряется, наступает катастрофа.

Семиминутное кино из Великобритании «Признай это» - это короткая история о том, как Шон нервно ждет родителей в пабе. В этот вечер он вспоминает свое несчастливое детство и еще сам не знает, что совсем скоро у него начнется абсолютно другая жизнь.

«Невозможные фигуры и другие истории. Часть 3» из Польши – это история мужчины и женщины, их тяге и интересе друг к другу, об игре, что выходит из-под контроля, потому что каждый хочет победить. Это история о том, как в отношениях бесконечно меняются фокус и эмоции.

Еще одна короткометражка - «Добрые намерения» Анны Мандразис из Великобритании, рассказывающие о том, как главная героиня покинула место аварии, и с ней начали происходить странные события. Анимационный триллер - о том, как важно принять правильное решение, чтобы потом не пожалеть.

Главный герой французской «Звездочки» Этьен Балье - девятилетний Алексис, который должен отправиться в первую самостоятельную поездку на поезде, а в то же самое время космический спутник возвращается на Землю…

Пятиминутная короткометражка «Рай», рожденная во Франции в 2017 году, - это история Адама и Евы, которые смертельно заскучали в Райском саду. Однажды они угоняют кабриолет и уезжают в поисках приключений. Но так просто из рая еще никто не выбирался, и главным героям грозит настоящая опасность.