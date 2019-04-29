В Челябинске прошел третий региональный конкурс рабочей песни

Около 80 номинантов-участников собрал третий Челябинский региональный конкурс рабочей песни, организованный областной Федерацией профсоюзов в южноуральской столице накануне Первомая.

В этом году не только количество, но и представительство было максимальным: на профсоюзную сцену вышли металлурги, автомобилестроители, железнодорожники, работники образования и здравоохранения, энергетики, почтовики. От Магнитогорска до Верхнего Уфалея и от Варненского до Кунашакского района – баритонами и сопрано прозвучала практически вся область, доказав высокий статус поющего рабочего края.

Состязание развернулось в четырех вокальных номинациях: хор, ансамбль, дуэт и соло по темам «Трудовая профессия», «Боевой профсоюз», «Трудовой город, трудовой край».

Профессиональное жюри оценивало исполнительское мастерство участников, вокальные данные и актуальность темы.

«Вы сегодня устроили фестиваль-праздник, показали высочайшую концентрацию энергии и любви к своему предприятию и профсоюзу. Спасибо вам за это!» – обратился к участникам в финале заместитель председателя Федерации профсоюзов области, депутат ЗСО Олег Екимов.

По итогам конкурса Рабочей песни Гран-при завоевал Алексей Домарев, вальцовщик ЛПЦ8 ММК за исполнение песни «Хочу прокатчиком я быть»

Лауреаты 1 степени:

Хор ЧТЗ-УРАЛТАК («Уральские умельцы»), ансамбль МБДОУ «Детский сад №366» Челябинска,

Владимир Терентьев, ведущий специалист ОАО «ММК-МЕТИЗ» («Гимн ММК-МЕТИЗ»), Олег Киринкин, оператор загрузки кислородно-конвертерного цеха ПАО «ММК» («Посвящение цеху»).

Лауреаты 2 степени:

Хор «МРСК Урала» - Челябэнерго («Профсоюз – сплоченная семья»), ансамбль ЧЭМК «Арт-Сплав» («Металлурги, за вас!»), дуэт «Живой звук» МБОУ «С(К)ОШ №11» («Челябинск трудовой»),

Наталья Назаренко, аппаратчик ООО «ОСК» группа ПАО «ММК» («Профсоюз»).

Лауреаты 3 степени:

Ансамбль МДОУ «Детский сад №29» Копейска («Профсоюзные частушки»), Татьяна Акинцева, ведущий методист Дворца культуры ПАО «ММК» («Что такое профсоюз?»), Никита Лукашин, огнеупорщик ЧЭМК («Песня печников»), Ольга Надорова, кономист ГКУЗ «Городская больница №1» Коркино («Профсоюзная песня»).

Спецпризами отмечены:

За оригинальность – ансамбль ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №1» Копейска («Туберкулезу – НЕТ!», за профсоюзную песню – ансамбль ЧТЗ-УРАЛТРАК («Профкомдозор»), за лучшее авторство – Алексей Демонов, ведущий специалист ООО «ММК-Информ Сервис» Группы ПАО «ММК» («Наш ММК»),

Ряд участников отмечены спецпризом - Профсоюзным оскаром областной организации профсоюза работников народного образования и науки. Его обладателями стали:

Ансамбль заведующих детских садов Калининского района г. Челябинска «Golden Ten» («Садик моей мечты», коллектив «Надежда» МДОУ «Детский сад №43» Копейска (частушки «Боевой профсоюз»),- Динара Нургатина, учитель физической культуры МКДОУ «Саринская СОШ» Кунашакского района («Когда мы вместе»).