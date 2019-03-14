В Челябинске прошла лекция-концерт Михаила Казиника

Сегодня, 14 марта, в челябинской филармонии состоялась лекция-концерт известного скрипача и культуролога Михаила Казиника. В ходе мероприятия музыкант поделился со зрителями своим видением музыки и исполнил признанные шедевры классиков.

Встреча была приурочена циклу лекций о культуре и искусстве для воспитанников детских домов «Я обнимаю вас музыкой» – социальному проекту, организованному совместно со «Сбербанком». Челябинск стал восьмым городом проведения проекта. Подобные мероприятия уже прошли в семи городах России – Екатеринбурге, Тюмени, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

В ходе выступления маэстро удалось не только удивить зрителей, но и развлечь их: игрой на скрипке музыкант имитировал звуки животных и пение птиц, а также исполнил на пианино первое произведение 5-летнего Моцарта. Особое внимание Казиник уделил детям: со многими из них он провел мастер-класс по игре на пианино. Совместно с музыкантом выступили его сын Борис Казиник и пианист Вячеслав Зубков.

«Сейчас у меня два важных проекта. Первый – это просветительские фонтаны в крупнейших городах России: уже сотни тысяч человек слушали с фонтанов мои рассказы о композиторах. И второй, главный – это мой цикл лекций об искусстве «Я обнимаю вас музыкой» – отметил Михаил Казиник.

Михаил Казиник – знаменитый музыкант, эксперт Нобелевского концерта, автор и ведущий программ на телеканалах «Дождь» и «Голос России». География его выступлений охватывает Россию, Германию, Голландию, Белоруссию, Украину, Латвию и страны Скандинавии.