В Челябинске прозвучат «Крохотки» Солженицына под музыку Шостаковича

В воскресенье, 25 ноября, Челябинская филармония продолжит

музыкально-литературный проект «Нобелевские лауреаты России по литературе» с участием звезд российского театра и кино. В этот раз на сцену Концертного зала имени Сергея Прокофьева выйдет народный артист России, блестящий чтец, популярный актёр театр и кино Александр Филиппенко. Он исполнит прозаические миниатюры Александра Солженицына «Крохотки».

Премьера этого уникального проекта состоялась в Челябинской филармонии 22 октября . Цикл концертов был открыт программой, посвященной Михаилу Шолохову. Отрывки из романа «Тихий Дон» читал народный артист России Авангард Леонтьев. Премьера имела большой успех у зрителей. И вот теперь уникальный проект продолжится их знакомством с миниатюрами Александра Солженицына «Крохотки». Они были написаны великим писателем как зарисовки его поездки по России. Несмотря на название, эти миниатюры — мощное движение мысли писателя о судьбах эпохи, России, литературы. Александр Филиппенко так отзывается о них:

«В каждом коротком произведении заложены иногда идеи целых романов... эти «Крохотки» и вообще этот вечер с тридцатой секунды требуют

колоссальной работы ума и души. Мы вместе думаем... и такая мощная энергетика от этого текста идет!»

Александр Филиппенко будет читать «Крохотки» под музыку Дмитрия Шостаковича, по гениальности равного писателю. Оркестр исполнит прелюдии композитора. В качестве солиста выступит московский гобоист Эмиль Мирославский, ученик «золотого гобоя России» Алексея Уткина, солист-концертмейстер группы гобоев в Московском государственном академическом симфоническом оркестре под управлением Павла Когана. Как отмечает Наталья Солженицына, вдова и ближайший помощник

Александра Солженицына, «именно гобой имеет ту степень глубины и

пронзительности, которой обладают «Крохотки». Это удивительным образом

совместилось. Этот синтез получился до содрогновения души».

Начало концерта — в 18:00.