В Челябинске рассматривают возможность создания зала подобному акустическому залу в «Зарядье»

Многофункциональный зал, подобный акустическому залу в парке «Зарядье» (Москва), может появиться в строящемся общественно-деловом центре Челябинска.

Такую возможность прорабатывают власти Челябинской области в ходе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Накануне, 28 февраля, губернатор Борис Дубровский и гендиректор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий осмотрели концертный зал в московском парке «Зарядье». «Мы размышляем, будем ли мы развивать многофункциональный зал в строящемся общественно-деловом центре», - рассказал глава региона.

Губернатор внимательно осмотрел все помещения зала в «Зарядье», обсудил со специалистами технологические возможности реализации такого объекта в Челябинске и целесообразность его строительства.

«Подобного зала сегодня в Челябинске нет, и он нам очень нужен, - отметил губернатор. - Мы понимаем, что тот многофункциональный зал, который появится на набережной реки Миасс, при необходимых технических решениях может быть подобен акустическому залу, который мы осмотрели в парке “Зарядье”».

Как уже сообщало агентство, проект общественно-делового центра получил положительное заключения Главгосэкспертизы. Изначальный проект был частично откорректирован - исключен открытый прогулочный мост, который должен был соединить две башни центра.

На сегодняшний день построен искусственный земельный участок на берегу реки, идет закладка фундамента. Работы ведутся в круглосуточном режиме, видео в режиме онлайн поступает в областной и федеральный минстрой. Строительные работы планируют закончить в первой половине 2020 года.

Фото: http://urbanlook.ru/