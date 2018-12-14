В Челябинске - «Сказки венского леса» в окружении живых цветов

Музыканты оркестра челябинской филармонии под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова готовят для слушателей эксклюзивное выступление - концертную программу «Тожество классики: «Сказки Венского леса».

Концертный зал имени Прокофьева в праздничный вечер 17 декабря украсят сотни живых цветов. В программе концерта будет звучать музыка, которая пользуется неизменной любовью слушателей, - общепризнанные шедевры Джузеппе Верди и Иоганна Штрауса во главе с легендарными «Сказками венского леса». Специальные гости программы - солисты Мариинского и Большого театра Анна Денисова (сопрано), Илья Селиванов (тенор). Вести концерт будет поэт и драматург Константин Рубинский.

Традиция проведения большого предновогоднего праздничного концерта классической музыки в окружении цветов зародилась в филармонии четыре года назад, в день двадцатилетия оркестра, и была с восторгом встречена зрителями. С тех пор музыканты под предводительством Адика Абдурахманова в декабре ежегодно исполняют самую искрометную праздничную музыку, написанную классиками в разные века, в окружении букетов роз и гвоздик, гирлянд лилий и орхидей.

Как отмечают в пресс-службе челябинской филармонии, в новом году оркестр может подняться на сцену концертного зала в новом статусе симфонического коллектива. Решение о создании симфонического оркестра на базе оркестра филармонии губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял нынешней осенью.

Композиторы из разных стран мира уже присылают свои сочинения для нового музыкального коллектива - в течение года челябинская филармония проводила конкурс на создание лучшего произведения для симфонического оркестра. На конкурс было представлено 28 сочинений композиторов России, Франции, Чехии, Белоруссии.

Результаты творческого состязания будут оглашены на праздничном концерте «Торжество классики: «Сказки Венского леса», где прозвучит и сочинение победителя – лауреата I премии. Сочинения композиторов-лауреатов II и III премий будут исполнены в концертных программах оркестра в течение года.