В Челябинске состоится Кубок губернатора по бальным танцам

Жителей Челябинска приглашают посетить Кубок Губернатора Челябинской области по спортивным бальным танцам. В этом году за звание лучшего будут бороться порядка двух тысяч спортсменов.

В эти выходные, 23-24 марта, во Дворце спорта «Юность» состоится традиционный Кубок губернатора Челябинской области по спортивным бальным танцам, в котором примут участие более двух тысяч спортсменов, в том числе звезды российского и международного танцевального спорта.

Слоган турнира «Есть короткие дороги к счастью, и танец – одна из них». Он в точности отражает задачу соревнований – воспитание и формирование социально-значимых качеств личности молодежи для обеспечения высокого качества жизни с помощью доступного инструментария – современного бального танца.

Как сообщили в региональном министерстве спорта, в состав судейской бригады входят ведущие деятели и профессионалы мирового и отечественного танцевального спорта. В вечернем отделении гостей ожидает незабываемое фееричное танцевальное шоу.

По итогам официальных соревнований спортсмены смогут завоевать рейтинговые очки и выполнить требования для присвоения спортивных разрядов и званий.