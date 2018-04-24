В Челябинске состоится награждение победителей «Рабочей песни»
В Челябинске состоится награждение победителей регионального конкурса «Рабочей песни». Среди участников – металлурги, машиностроители и энергетики.
Завтра, 25 апреля в Челябинске состоится гала-концерт и награждение победителей второго регионального конкурса «Рабочая песня».
Его организаторы - Федерация профсоюзов Челябинской области и Челябинский государственный институт культуры.
«Год от года конкурс становится все популярнее среди представителей трудовых коллективов со всей области, и проводится он накануне Первомая. В этом году среди участников: металлурги, машиностроители, энергетики и педагоги. Они исполнят авторские песни и музыку, а также известные песни о Человеке труда, профсоюзе, рабочей профессии, родном городе и предприятии», - сообщили в пресс-службе областной федерации профсоюзов
Гала-концерт состоится в театральном зале Челябинского государственного института культуры
Начало в 18.00 часов.