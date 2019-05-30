В Челябинске состоится премьера балета «Анна Каренина»

В Челябинском театре оперы и балета имени Глинки сегодня, 30 мая, состоялся показ для прессы премьерного балета «Анна Каренина». Приглашенный режиссер-хореограф из Санкт-Петербурга Вера Арбузова раскрыла журналистам пару секретов о новой постановке.

«У нас будут три новых персонажа – три мистических героя. Они являются прототипами Вронского, Каренина и Анны. Эти персонажи расскажут о переживаниях героев, которые нельзя показать. Также у нас будет интересный финал. Изначально было шесть его вариантов. За два дня до премьеры мы наконец-то смогли выбрать», – рассказала Вера Арбузова.

До работы над балетом в Челябинском театре балетмейстер специально не смотрела постановки «Анны Карениной» другими режиссерами. Вера Арбузова надеется удивить челябинцев ни на что не похожим ранее балетом по роману Льва Толстого.

Исполнительница роли Анны Карениной Екатерина Хомкина-Сафронова отметила, что хореография в балете – современная с базой классических движений –показалась труппе театра сложной, но интересной: «Мы справились с задачей, все должно быть хорошо. Хореография была поставлена на какие-то определенные чувства. Где-то они страстные, где-то грустные или истеричные. Не скажу, что было сложно прочувствовать образ. Были в практике такие роли. Страсть, эмоции... Мне знакомы эти чувства».

В сюжет постановки ввели новых мистических персонажей, помогающих понять сложные взаимоотношения главных героев. Необычный замысел постановки поддерживает музыка русских и зарубежных композиторов: Монтеверди, Моцарта, Листа, Рахманинова, Респиги, Бриттена и Левашкевича. Оригинальные костюмы и декорации к спектаклю разработала актриса и балерина из Санкт-Петербурга Виолетта Жигалина.

Премьера балета «Анна Каренина» в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки состоится уже в эти выходные, 1 и 2 июня, в рамках Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой».