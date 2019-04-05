В Челябинске состоялась премьера фильма «Кладбище домашних животных»

Вчера, 4 апреля, в челябинском КРК «Мегаполис» прошел премьерный показ триллера «Кладбище домашних животных» по одноименному роману Стивена Кинга. Режиссером картины выступил Кевин Уолш.

Экранизация романа оказалась достойным воплощением оригинала – она точно передает атмосферу первоисточника. Основа сюжета – паранормальные события в семье доктора Луиса Крида, связанные с соседством с древним индейским кладбищем. Картина постоянно держит в напряжении, но делает это ненавязчиво: не угадаешь, когда ожидать подвоха. Фильм переосмысляет фабулу книги и рассказывает историю на новый лад: отступления от сюжета только придают ей шарм. Своеобразие придают и эффектные сцены: они плавно нагнетают страх, не прибегая к резким переходам.

Заметна тщательно выверенная работа оператора: удачно подобраны ракурсы нужные ракурсы, а неявные детали в кадре интригуют и открывают скрытые грани. Неторопливое повествование ускоряется ближе к концу фильма: действие шаг за шагом становится все тревожнее. пугает непредсказуемыми поворотами. Картина справляется со своей задачей: сюжет не провисает, образы героев выглядят гармонично и подчеркивают антураж. Лента смотрится цельно и уверенно держится на фоне своих аналогов.

В широкий прокат фильм вышел 4 апреля.