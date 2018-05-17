В Челябинске состоялся концерт памяти патриарха уральского джаза Игоря Бурко

На сцене Концертного зала им. С.С. Прокофьева 16 мая состоялся концерт, посвященный памяти патриарха уральского джаза, народного артиста России Игоря Бурко.

В историю отечественной музыки он вошел как основатель и лидер знаменитого ансамбля «Уральский диксиленд», создатель и художественный руководитель международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир». Друга и наставника будут вспоминали коллеги музыканта, а главным героем концерта стала музыка, которой джазмен посвятил жизнь и в которую вложил душу.

Выразили свои чувства к другу и учителю певица Кристина Рыжковская, ансамбль «JazzBrassers», вокальный квартет «DV-Show» .

Коллеги бэндлидера исполнили традиционные джазовые пьесы, ставшие «золотым фондом» в репертуаре «Уральского диксиленда», который, несмотря на тяжёлую утрату, не только продолжит своё существование, но и далее намерен сохранить звание одного из лучших диксилендов России.

Посвящение Игорю Бурко продолжит семнадцатый международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир!», который сотсится в Челябинске 1 по 3 июня.

В нынешнем году традиционный фестиваль обретет новый формат – его откроет оpen-air в парке Гагарина с участием VIP-гостей и иностранных джазменов. Также зрителей ждут традиционные выступления в концертных залах, стрит-парад на Кировке и праздничные джазовые шествия, сообщает пресс-служба Челябинской филаромноии.