В Челябинске Союз журналистов открывает выставку фотографий

В Челябинске сегодня, пятого декабря, в 14 часов региональное отделение Союза журналистов открывает выставку фотографий «Люди, события, судьбы: содружество фотожурналистов представляет».

Проект воплощен в жизнь в год столетия Союза журналистов России. Особое внимание в нем уделено событиям, произошедшим в Челябинской области, которой скоро исполнится 85 лет, и пойманным фотокорреспондентами в свои объективы.

Авторами выставочного фотопроекта стали известные фотографы региона, члены Союза журналистов. Среди них Олег Каргаполов, Антон Гайнанов, Сергей Курзанов, Андрей Дубровин, Наталья Вольвач, Людмила Ковалева, Юлия Боровикова и другие талантливые южноуральцы.

«Спектр тем, привлекающих внимание фотографов, очень широк. Это жизнь города и села, спорт, материнство и детство, общественно значимые события в стране и регионе», - рассказали в региональном отделении Союза журналистов России.

Выставка будет работать по адресу: проспект Ленина, 69, ЮУрГГПУ (педагогический университет). Вход свободный, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.