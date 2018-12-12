В Челябинске в Историческом музее представлен шлем 16-ого века

В Историческом музее Челябинская можно познакомиться с очередным необычным экспонатом выставки "Охота при дворе российских государей XVII–XVIII веков". Теперь это шелом — высокий, богато орнаментированный остроконечный шлем восточного типа, изготовленный в XVI столетии в Нюрнберге.

В описи Государевой оружейной казны 1686/1687 гг. «нюрнбергский шлем» был отнесен к группе традиционных русских боевых наголовий — шеломов. В этой категории он был записан на четвертом месте и оценен в 30 рублей. По тем временам — очень большие деньги (корова стоила 80 копеек, мерин — рубль, хороший конь — 5 рублей).

Такие остроконечные шлемы пришли к нам из глубины веков. Не случайно в «Слове о полку Игореве» (перевод Н. Заболоцкого) сказано: «Копие хочу я преломить в половецком поле незнакомом. С вами, братья, голову сложить, либо Дону зачерпнуть шеломом!»

Шелом хорошо защищал воина от удара сверху, но от мощных боковых ударов практически не спасал. Поэтому во второй половине XVI века на смену шелому пришел шишак — эргономичный цельнокованый полусферический шлем. К началу XVII века шелом остается востребованным лишь как атрибут верховной власти русских царей. А в Нюрнберге такие шлемы, очевидно, изготавливали по одной простой причине — на восточноевропейском рынке на них сложился устойчивый спрос.

Интересно, что ровно сто лет тому назад, в 1918 году пресловутый шелом пережил фактически второе рождение. Приказом от 7 мая 1918 года Народный комиссариат по военным делам РСФСР объявил конкурс по разработке нового обмундирования для военнослужащих РККА, в котором приняли участие известные русские художники В. М. Васнецов, Б. М. Кустодиев, М. Д. Езучевский и другие. Эскизы принимались до 10 июня того же года, а подписывал бумаги Лев Троцкий — нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета РСФСР. Документально известно, что уже в конце 1918 года первая боевая часть получила новую форму. Это был сформированный в Иваново-Вознесенске красногвардейский отряд, отправившийся на Восточный фронт в войска Михаила Фрунзе. Так что не исключено, что свое боевое крещение буденовка (сначала ее называли «богатыркой») получила именно у нас на Урале, на колчаковских фронтах.

Впрочем, есть версия, что появилась «богатырка» еще в 1915-м году. И разработали ее вышеупомянутые художники не по приказу наркома Троцкого, а для парада победы русской армии в Берлине и Константинополе. И пускай победить германцев нам тогда удалось не вполне. Зато, благодаря «комиссарам в пыльных шлемах», воспетым Окуджавой, и прочим замечательным песням, буденовка стала символом молодой страны Советов: «Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем. Вы нам только шепните — мы на помощь придем».