В Челябинске в Историческом музее реставрируют выставку «Железное искусство»

В Историческом музее реставрируют выставку «Железное искусство»

С 2015 года возле Исторического музея экспонируются необычные металлические скульптуры работы Ивана Тряпицина. За четыре года над ними изрядно поработали ветер, солнце, дождь и выхлопные газы. Пришло время музейным специалистам «реанимировать» экспонаты — покрыть антикоррозийным составом, подкрасить, отшлифовать и восстановить поврежденные детали.

Выставка «Железное искусство» выполнена в стиле «трэш-арт». Это семь фигур из арматуры, шестерёнок, варочных труб и металлических деталей. Изначально все предметы имели повреждения и потертости — такова концепция автора. При реставрации важно сохранить все эти «изъяны» в оригинале — такими, как в 2015 году. В арсенале у реставраторов — сварочный аппарат, банки с краской, кисти и прочее необходимое снаряжение.

«Предмет, как и человек, проживает определенную жизнь, - говорит реставратор Николай Меркулов. -Он стареет, ржавеет и повреждается. Это естественный процесс любого музейного экспоната. И, чтобы вернуть ему былой вид, существует реставрация».

«Реставрация согласована с автором скульптур. Важнейшая наша цель – сохранить историю железа, - дополняет сказанное коллегой реставратор Иван Долгов. -Реставратор должен чувствовать металл, чувствовать предмет и не допускать разрушения конструкции. Например, процесс коррозии — он необратим. Любая шлифовка и любое защитное покрытие будут иметь временный эффект, поскольку предмет выставлен в открытом пространстве. Мы должны «законсервировать» эти экспонаты на максимально большой срок — в этом суть нашей работы на выставке «Железное искусство».

Работа длится уже месяц, причем ведется она прямо на выставочной площадке. Скульптура «Оргия противотанковых ежей», к примеру, была полностью разобрана, очищена от ржавчины, покрыта антикоррозийным составом, покрыта лаком и частично окрашена. Следы потёртости также были восстановлены, а затем скульптуру собрали заново. По этой же поэтапной схеме реставрируются и другие предметы.

Дело близится к концу — осталось «довести до ума» еще три скульптуры, после чего обновленная выставка предстанет перед челябинцами и гостями города во всей красе. Кстати, вход на нее (как и на выставку «Сад Камней») бесплатный. Вход на выставку — со стороны набережной реки Миасс.

Фото: Юля Кучеренко