В Челябинске в седьмой раз зазвучит «Весенний beat»

В Челябинске в пятницу, 29 марта, стартует VII международный музыкальный фестиваль «Весенний beat». Форум вновь порадует любителей музыки разнообразием событий: концертами, мастер-классами, вечеринками, конкурсами для взрослой и детской аудитории.

«Лейтмотивом» «Весеннего beat’а» станет популярная музыка ХХ века. Его откроет студенческий чемпионат по игре на воздушной гитаре, который 29 марта примет челябинский государственный институт культуры. Состязаться в навыках необычной пантомимы будут студенты городских вузов.

А вот запланированный на 30 марта музыкальный интернет-мост «Россия-Америка» с участием известных отечественных и американских джазовых оркестров из программы «Весеннего beat’a» убрали. Как сообщили организаторы этой беспрецедентной акции, по техническим причинам интернет-мост перенесен на более поздний срок. О новой дате его проведения сообщат дополнительно.

По традиции в программе «Весеннего beat’a» - областной детский вокальный конкурс «Весенняя beat-ва детских хоров». Он пройдет второго апреля во дворце пионеров и школьников имени Крупской. Почетные гости конкурса - челябинский камерный хор имени Михальченко, детская джазовая студия «Baby-Jazz» и вокальный ансамбль учителей-ветеранов Советского района «Огонек». Вход свободный.

Настоящее соцветье популярных российских и зарубежных артистов обещает поклонникам музыки гала-концерт VII международного музыкального фестиваля «Весенний beat», который состоится шестого апреля в концертном зале имени Сергея Прокофьева. Как отмечает художественный руководитель фестиваля Виктор Риккер, программа концерта «абсолютно эксклюзивная и отвечает идее международной культурной интеграции». За один вечер в филармонии выступят музыканты трех стран, которые представят широкую палитру актуальных стилей современной музыки: хип-хоп, рок, джаз, эстрада, блюз, фолк, новая импровизационная музыка».

Звезды «Весеннего beat’a» – группа «The Bishops» (США), певец и композитор WILLER (Германия), группа «Alexander Dovgopoly Project» (Москва), народный артист России Владимир Хомяков (орган), группа «Blues Bastards» (Екатеринбург), фолк-квартет «Ухари» (Аша) и военный оркестр управления Росгвардии по Челябинской области под управлением лейтенанта Павла Широкова. Музыкальный марафон начнется в 18 часов. Билеты на него пока еще есть.

Украшением фестиваля станут и более камерные события: соревнования по женскому творческому двоеборью «БАБИЙ ROAD» (3 апреля, буфет «BrOthers»), вечер ироничной поэзии «Cool'инарная лирика» (4 апреля, дегустационный зал лаборатории живого пива), творческие встречи звездных зарубежных гостей фестиваля (5 апреля - во дворце пионеров и школьников имени Крупской и 9 апреля - в челябинском государственном институте культуры).

«Весенний beat»-2019 выйдет и за пределы Челябинска: 7 и 8 апреля серия интересных событий ждет жителей Сатки (большой концерт с участием зарубежных артистов, ночь «битловского» кино, лекция-концерт для школьников и мастер-класс для творческой молодежи).