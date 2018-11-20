В Челябинске выступит молодой и талантливый бард-интерпретатор

В Челябинске перед юными слушателями выступит молодой исполнитель в жанре авторской песни и виртуозный исполнитель босса новы, лауреат Грушинского фестиваля и неоднократный почетный гость многих бардовских фестивалей, включая всероссийскую Ильменку, Роман Ланкин из Томска.

Концерт будет бесплатным – его организует фонд Олега Митяева. Всех желающих познакомиться с творчеством талантливого томича ждут 21 ноября в 16 часов в театральном корпусе дворца пионеров и школьников имени Крупской.

Концерт Романа Ланкина станет частью цикла открытых концертов

«Мир авторской песни. От классики жанра до наших дней», где будут выступать как именитые исполнители авторской песни, так и не знакомые широкой публике артисты, которые уже выступали на главной сцене всероссийского Ильменского фестиваля.

Роман Ланкин, «блестящий интерпретатор старых и новых произведений известных и неизвестных бардов», играет на гитаре, бас-гитаре, бас-балалайке, банджо и мандолине.

Роман обычно выступает как соло-исполнитель, иногда - как аккомпаниатор, частенько является еще и аранжировщиком, изредка пробует себя в амплуа композитора. Иногда читает свои поэтические миниатюры, сообщили в фонде Олега Митяева.