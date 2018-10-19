В Челябинске звезды российского театра и кино прочтут классиков советской литературы

В Челябинском концертном зале имени Сергея Прокофьева начнется «звездопад». В понедельник, 22 октября, в Челябинской филармонии состоится премьера музыкально-литературного проекта «Нобелевские лауреаты России по литературе». Звезды российского театра и кино представят широкой публике прочтение знаменитых литературных произведений в сопровождении оркестра.

Новый проект есть цикл из пяти концертов, каждый из которых посвящен имени и творчеству одного из нобелевских лауреатов – Ивана Бунина, Михаила Шолохова, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского и Александра Солженицына. Читать эти произведения на челябинской сцене будут известные российские артисты, мастера художественного слова — Алена Бабенко, Александр Филиппенко, Авангард Леонтьев, Юрий Князев.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии, первый концерт в Челябинске посвящен Михаилу Шолохову — единственному русскому писателю, получившему Нобелевскую премию с официального разрешения советских властей. Награда получена за роман «Тихий Дон», который становится главным героем концерта.

А читать Шолохова под звуки симфонического оркестра будет народный артист России, лауреат государственной премии России Авангард Леонтьев, чей дар художественного слова ярок и многогранен.