В Челябинском академическом театре драмы премьера – «Номер шесть»

Сегодня, 22 февраля, в Челябинском академическом театре драмы имени Н.Орлова – премьера. Спектакль «Номер шесть» - это сценическая интерпретация повести А.П. Чехова «Палата №6», над которой вместе с молодёжным составом труппы работали три талантливых и хорошо известных в театральном мире мастера.

Новую версию чеховского произведения специально для Челябинской драмы написала современный драматург Юлия Поспелова.

Кандидат исторических наук москвичка Юлия Поспелова - участник фестивалей «Любимовка» и «Новая пьеса для детей», лауреат конкурса драматургов «Евразия», дипломант Волошинского конкурса, шорт-листер конкурсов современной драматургии «Свободный театр» и «Первая читка». Спектакли по произведениям молодого автора с большим успехом идут в МХТ им. Чехова, в Санкт-Петербургском городском театре, Севастопольском ТЮЗе, Вышневолоцком драматическом областном театре, Югорском художественном театре, театре «Северная Сцена» и других театрах страны.

Сценография нового спектакля принадлежит художнику – постановщику Максиму Обрезкову.

Максим Обрезков вот уже 17 лет работает главным художником знаменитого столичного театра имени Евгения Вахтангова. Он создал декорации и костюмы для более 90 спектаклей в России, Германии, Грузии, Эстонии и театров других стран. Художник работал с таким известными режиссерами, как Резо Габриадзе, Тонино Гуэрра, Римас Туминас, Юрий Любимов, Леонид Трушкин, Сергей Голомазов…

«Номер шесть» - вторая постановка молодого режиссёра Дмитрия Чащина на сцене Челябинского театра драмы. Большим успехом у зрителей второй год пользуется его спектакль «Убийца» по пьесе Александра Молчанова, который привёл в театр молодёжь. По признанию занятых в обеих постановка актёров, работа с молодым режиссёром доставила им настоящую творческую радость, которая возникает при одном дыхании и единомыслии с постановщиком.

Данилу Чащину – 30 лет. Родом он из Тюмени. Окончил Тюменскую академию культуры, искусств и социальных технологий. Пять лет после вуза работал там же ассистентом и педагогом по актёрскому мастерству. В 2016 окончил магистратуру Школы-студии МХАТ при Центре имени Мейерхольда. Поставил спектакли в МХТ имени Чехова, в Центре имени Мейерхольда, в нескольких театрах городов России, в том числе и Челябинском. Он гран-призёр и лауреат международных, всероссийских театральных и кинофестивалей. Участник специальных программ Russian Case и «Детский weekend» Национальной театральной премии «Золотая маска».

В новом спектакле заняты почти все молодые актёры театра.

Вчера состоялся общественный предпремьерный просмотр спектакля «Номер шесть». На него были приглашены друзья и самые активные поклонники театра, коллеги по сцене, представители СМИ, блогеры… Зал был переполнен. Взрыв аплодисментов и крики «браво!» в финале спектакля означали – спектакль принят, признан, а это – успех коллектива театра и ещё одна победа молодого талантливого режиссёра Дмитрия Чащина.