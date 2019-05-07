В Челябинской филармонии цикл концертов «Чайковский. Шесть симфоний» завершается «Патетической»

В Челябинском зале имени С.Прокофьева 13 мая завершится программа концертного цикла «Чайковский. Шесть симфоний». В исполнении последнего сочинения Чайковского - Шестой «Патетической» симфонии - примет участие солист Московской филармонии Александр Рамм (виолончель).

«Музыку русского гения играют во всем мире, а симфонии Петра Ильича Чайковского украшают репертуар лучших концертных залов. На протяжении всего сезона оркестр нашей филармонии под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова знакомил челябинцев с симфоническим наследием композитора, - рассказала пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова. - И вот последний концерт этого цикла - Шестая симфония, ставшая для Чайковского последней. Он записал её очень быстро — за пару месяцев сложились черновики, через полгода была окончена партитура. Симфония названа «Патетической» — автор затронул в ней темы жизни и смерти. Премьера одного из самых совершенных и загадочных русских симфонических сочинений состоялась в 1893 году в зале Дворянского собрания Петербурга. Дирижировал сам композитор. Через девять дней его не стало. Некоторые считают эту симфонию прощанием Петра Ильича с миром. Сохранились слова Чайковского, сказанные после премьеры: «Я горжусь ей более, чем каким-либо другим моим сочинением». Композитор оказался прав: сегодня Шестая симфония – одна из самых исполняемых в мире».

С оркестром Челябинской филармонии выступит выпускник Московской консерватории и Берлинской высшей школы музыки, обладатель серебряной медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского Александр Рамм. Сегодня это один из самых одаренных и талантливых виолончелистов. Критики отмечают его «массивный звук, как у Ростроповича», «неизменно мощную и уверенную игру» и «убедительную музыкальную проницательность». Выступление известного музыканта в Челябинске состоится в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», цель которой - знакомить слушателей с лучшими музыкантами страны.

Начало концерта — в 18:30.