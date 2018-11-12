В Челябинской государственной библиотеке продемонстрируют красоту и изящество Востока

В четверг, 15 ноября, в Челябинской публичной библиотеке откроется выставка прикладного искусства из собраний частного коллекционера Марины Голомидовой «Магия японского текстиля: узоры шёлка и парчи». Экспозиция представляет часть программы фестиваля «Дни Японии в Челябинске», организованного обществом «Россия‒Япония» из Екатеринбурга.

Почетный член Екатеринбургского общества «Россия-Япония» Марина Голомидова – человек многогранный. Она закончила специальную музыкальную школу при Уральской консерватории, затем – консерваторию. Потом был МГУ, институт стран Азии и Африки - японский язык. Прошла стажировку в Центре японского языка при Японском Фонде в городе Урава и успела поработать преподавателем японского.

Более 20-ти лет назад Марина открыла информационный культурный центр «Япония». В те же года работала в Стране Восходящего солнца над учебником «Японский язык для детей» по приглашению местного фонда. Долгое время являлась председателем Екатеринбургского отделения общества «Россия–Япония». В прошлом году была награждена Орденом Восходящего солнца за выдающийся вклад в развитие японско-русских отношений.

На экспозиции читатели и гости Публичной библиотеки увидят национальные японские куклы, выполненные в технике «кимэкоми» - деревянные куклы, оклеенные тканью, пояса оби, шары тэмари, текстильные панно, живопись, мужскую, женскую и детскую одежды.

Сотрудники Челябинской публичной библиотеки ждут всех жителей и гостей столицы Южного Урала на открытие экспозиции «Магия японского текстиля: узоры шёлка и парчи», которая состоится в четверг, 15 ноября, в 14.00, в малом выставочном зале Публичной библиотеки.