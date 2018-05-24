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Челябинской области
10:09

В Челябинской области стартовал «Фотофест» -2018

В Челябинской области о, 23 мая открылся IX международный фестиваль «Фотофест-2018». И открылся он одновременно в двух городах — в Челябинске и в Сатке.

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала состоялось открытие фотовыставки «Уральская зима». В этот же день в Сатке началит работать одновременно три выставки из фондов Исторического музея — «Один день из жизни Челябинской области», «Photo Femina» и московский проект «Best of Russia».  Саткинцы увидят 35 лучших работ 2008-2017 г. г., с которыми в проекте «Best of Russia» отличились челябинские фотохудожники из клуба «Каменный пояс».

Самым масштабным и зрелищным событием «Фотофеста-2018» обещает стать фотомарафон «Один день из жизни Сатки», посвященный 260-летию города-юбиляра. По истечении суток ,25 мая, фотомарафонцы должны будут передать отснятый материал членам жюри — не более двадцати снимков от каждого автора.

В этот же день, 25 мая, в Сатке начнется конкурс «Фотограф и модель», участники которого сами выискивают моделей и работают с ними (опять же в течение суток), а после предоставляют членам жюри свои работы.

Одновременно с вышеуказанными фотоконкурсами в Сатке состоятся творческие встречи и мастер-классы для участников фотомарафона и всех желающих. В числе почетных гостей — гости из Азербайджана и представители фирмы «Nikon».

26 мая, в день закрытия фестиваля, будут подведены итоги фотомарафона «Один день из жизни Сатки», конкурсов «Уральская зима» и «Фотограф и модель». Имена победителей огласят члены жюри — известные фотохудожники и фоторепортеры под руководством директора Исторического музея и председателя Челябинского отделения Союза фотохудожников России Владимира Богдановского. Снимки победителей попадут в фотокаталог, который планируется выпустить при поддержке группы «Магнезит» и администрации Саткинского района.

Организаторы фотомарафона — Министерство культуры Челябинской области, ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала», Челябинское региональное отделение общероссийский общественной организации «Союз фотохудожников России», народная фотостудия «Каменный пояс», администрация Саткинского района, Группа «Магнезит».

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