В Челябинской области выберут самые голосистые районы

В Карталах (Челябинская область) второго марта состоится второй отборочный тур VI регионального фестиваля-конкурса национальной, народной, современной и эстрадной песни «Пою мое Отечество», посвященного Году театра.

На сегодняшний день в программе уже заявлено около 70 концертных номеров от девяти муниципальных районов Южного Урала. Участниками фестиваля на этом этапе станут в том числе представители Агаповского, Брединского, Варненского, Карталинского, Нагайбакского и Чесменского районов и Локомотивного городского округа.

Как сообщает организатор события - Дом дружбы народов Челябинской области, отличительной чертой второго отборочного тура конкурса станут новые номинации «Хоры. Ансамбли» и «Национальная песня». Кроме того, жюри фестиваля выберет победителя в категории «За любовь к песне», а также лучших исполнителей в номинациях «Память сердца», «С песней по жизни» и «Песни о главном».

Основные критериями при выборе лидеров фестиваля - вокальные данные конкурсантов, соответствие постановки номера содержанию песни, оригинальность исполнения и театрализация номера, а также уровень художественного вкуса, проявленного при создании костюма и реквизита, качество сопровождения или фонограммы.

Первый тур фестиваля «Пою мое Отечество» прошел в Еманжелинске 16 февраля. На нем было национальные и самодеятельные коллективы из десяти муниципальных образований Челябинской области представили более 80-ти музыкальных номеров.