В День кукольника на челябинскую сцену выйдут Снеговик и Кролик Эдвард

Челябинский театр кукол имени В.Вольховского 21 марта вместе с кукольниками всего мира отмечает свой профессиональный праздник. Международный день этого удивительного волшебного искусства, искусства детской радости празднуется с 2003 года. Празднуется необычно и ярко. Вот и на двух сценах Челябинского театра в День кукольника зрителей ждут приятные сюрпризы – встреча со сказочными героями спектаклей, удостоенных самой престижной Национальной театральной премии «Золотая маска». На большой сцене челябинские артисты представят свой спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда», получивший сразу две «Золотые маски» в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника». А на малой сцене впервые в Челябинске выступят артисты Центрального государственного академического театра кукол имени Сергея Образцова.

Известный всему миру коллектив представит юным зрителям спектакль «Снеговик» - лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа актера». «Снеговик» идет на московской сцене уже несколько лет и всегда с аншлагом. Помимо «Золотой маски», он является лауреатом многих других престижных фестивалей и очень любим не только зрителями, но и авторитетными театральными критиками. Показ спектакля «Снеговик» станет началом сотрудничества Челябинского и Московского театров кукол, что найдет свое выражение и в обменных гастролях между двумя театрами, и в участии их в фестивалях, которые проводят эти коллективы – «Образцовфест» в Москве и «Соломенный жаворонок» в Челябинске.

Кроме того, в День кукольника (21 марта) московский «Снеговик» станет главным гостем и участником открытия широкомасштабного фестивального проекта #ТеатрПространствоСвободы (и в рамках его – V открытой выставки театральных художников), которое состоится в Выставочном зале Союза художников России.