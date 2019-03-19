В десятый раз на челябинских киноэкранах прозвучат «Золотые аплодисменты»

Сегодня, 19 марта, в Челябинске, в кинотеатре имени А.С.Пушкина в 18-30 состоится открытие X международного кинофестиваля «Золотые аплодисменты». Традиционный ежегодный киносмотр продлится по 23 марта. Церемония его закрытия и награждения тоже состоится в кинотеатре имени А.С.Пушкина. Второй площадкой фестиваля станет кинотеатр «Знамя».

О задачах фестиваля и о программе юбилейных «Золотых аплодисментов» корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» рассказал Юрий Сычёв, редактор Челябинского областного Киноцентра имени С.А.Герасимов

«Цель нашего традиционного кинофорума - формирование творческой среды для развития уральского и российского кинематографа. Фестиваль объединяет как молодых, так и опытных деятелей искусства, интересующихся современными направлениями в кинематографе. На юбилейном киносмотре будут представлены лучшие работы как российских, так и зарубежных режиссеров, удостоенных наград на международном уровне. В этом году было прислано 420 заявок из Москвы,

Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Екатеринбурга, Хайдерабада, Нью-Йорка, Берлина, Риги. Зрителей порадуют фильмы самой разнообразной тематики и разных жанров: документальные, игровые, анимация. После просмотра картин зрителям будет предоставлена уникальная возможность пообщаться с авторами и творческой группой фильмов, обсудить их сценарные и режиссерские задумки. Также будут проведены мастер-классы от деятелей кино из Москвы и Санкт-Петербурга».

Организаторами фестиваля «Золотые аплодисменты» являются министерство культуры Челябинской области, Челябинский областной Киноцентр имени С.А.Герасимова и областное общественное движение «За возрождение Урала».

История кинофестиваля «Золотые аплодисменты»

Кинофестиваль «Золотые аплодисменты» с 2010 по 2013 г. проводился на базе Южно-Уральского государственного университета. Он был создан для

студентов, увлеченных театральным искусством. Спустя два года

появилось отдельное направление фестиваля – киноискусство. В 2014 году

фестиваль впервые посетили участники из других городов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. В последующие четыре года количество заявок от создателей фильмов увеличилось в несколько раз, качество кинолент значительно выросло, и фестиваль вышел на международный уровень. За это время было принято 4500 заявок и показано 350 картин.